https://ria.ru/20220712/myanma-1801861519.html

Лидер Мьянмы планирует встретиться с Рогозиным в Москве

Лидер Мьянмы планирует встретиться с Рогозиным в Москве - РИА Новости, 12.07.2022

Лидер Мьянмы планирует встретиться с Рогозиным в Москве

Верховный главнокомандующий, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который прибыл в Москву с частным визитом, планирует провести встречи с главой "Роскосмоса"... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:27

2022-07-12T09:27

2022-07-12T13:02

мьянма

мин аун хлайн

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Верховный главнокомандующий, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который прибыл в Москву с частным визитом, планирует провести встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и представителями "Росатома", сообщили РИА Новости в делегации премьер-министра."Планируются встречи с Рогозиным, "Росатомом", - сообщили в делегации.Сообщается, что Мин Аун Хлайн прибыл в Россию с частным визитом. Во вторник он примет участие в открытии культурного центра Мьянмы в парке-музее "Этномир".Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с лидером Мьянмы.

https://ria.ru/20220630/myanma-1799352218.html

мьянма

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мьянма, мин аун хлайн, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"