https://ria.ru/20220712/myanma-1801861519.html
Лидер Мьянмы планирует встретиться с Рогозиным в Москве
Лидер Мьянмы планирует встретиться с Рогозиным в Москве - РИА Новости, 12.07.2022
Лидер Мьянмы планирует встретиться с Рогозиным в Москве
Верховный главнокомандующий, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который прибыл в Москву с частным визитом, планирует провести встречи с главой "Роскосмоса"... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:27
2022-07-12T09:27
2022-07-12T13:02
мьянма
мин аун хлайн
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Верховный главнокомандующий, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который прибыл в Москву с частным визитом, планирует провести встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и представителями "Росатома", сообщили РИА Новости в делегации премьер-министра."Планируются встречи с Рогозиным, "Росатомом", - сообщили в делегации.Сообщается, что Мин Аун Хлайн прибыл в Россию с частным визитом. Во вторник он примет участие в открытии культурного центра Мьянмы в парке-музее "Этномир".Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с лидером Мьянмы.
https://ria.ru/20220630/myanma-1799352218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, мин аун хлайн, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
09:27 12.07.2022 (обновлено: 13:02 12.07.2022)
Лидер Мьянмы планирует встретиться с Рогозиным в Москве
Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн планирует встретиться с Рогозиным и представителями "Росатома"