Рейтинг@Mail.ru
Лидер Мьянмы планирует встретиться с Рогозиным в Москве - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/myanma-1801861519.html
Лидер Мьянмы планирует встретиться с Рогозиным в Москве
Лидер Мьянмы планирует встретиться с Рогозиным в Москве - РИА Новости, 12.07.2022
Лидер Мьянмы планирует встретиться с Рогозиным в Москве
Верховный главнокомандующий, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который прибыл в Москву с частным визитом, планирует провести встречи с главой "Роскосмоса"... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:27
2022-07-12T13:02
мьянма
мин аун хлайн
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73fb324350263ac45aa9fb0eb9e952e.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Верховный главнокомандующий, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который прибыл в Москву с частным визитом, планирует провести встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и представителями "Росатома", сообщили РИА Новости в делегации премьер-министра."Планируются встречи с Рогозиным, "Росатомом", - сообщили в делегации.Сообщается, что Мин Аун Хлайн прибыл в Россию с частным визитом. Во вторник он примет участие в открытии культурного центра Мьянмы в парке-музее "Этномир".Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с лидером Мьянмы.
https://ria.ru/20220630/myanma-1799352218.html
мьянма
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_399:0:2686:1715_1920x0_80_0_0_648106e101b24c40c79e9be6f68f2efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мьянма, мин аун хлайн, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
09:27 12.07.2022 (обновлено: 13:02 12.07.2022)
 
Лидер Мьянмы планирует встретиться с Рогозиным в Москве

Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн планирует встретиться с Рогозиным и представителями "Росатома"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Верховный главнокомандующий, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, который прибыл в Москву с частным визитом, планирует провести встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и представителями "Росатома", сообщили РИА Новости в делегации премьер-министра.
"Планируются встречи с Рогозиным, "Росатомом", - сообщили в делегации.
Сообщается, что Мин Аун Хлайн прибыл в Россию с частным визитом. Во вторник он примет участие в открытии культурного центра Мьянмы в парке-музее "Этномир".
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с лидером Мьянмы.
Военнослужащие армии Мьянмы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 17:27
Очевидцы сообщили об эскалации военного конфликта в Мьянме
 
МьянмаМин Аун ХлайнРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала