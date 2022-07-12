https://ria.ru/20220712/muzey-1801889576.html

В музее Гаража особого назначения ФСО покажут пожарную технику МЧС РФ

В музее Гаража особого назначения ФСО покажут пожарную технику МЧС РФ - РИА Новости, 12.07.2022

В музее Гаража особого назначения ФСО покажут пожарную технику МЧС РФ

В зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России 16 июля 2022 года откроется выставка "Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны",... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:45

2022-07-12T11:45

2022-07-12T13:44

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 июл – Пресс-служба Музея Гаража особого назначения ФСО РФ. В зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России 16 июля 2022 года откроется выставка "Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны", посвященная работе аварийно-спасательного транспорта.В основе экспозиции - техника МЧС России: пожарные автомобили, специализированные мотоциклы, спасательные квадроциклы и снегоходы. Также будут представлены средства пожаротушения и пожарно-техническое вооружение — огнетушители, гидравлические инструменты, пожарные стволы, боевое обмундирование личного состава.Среди экспонатов, размещенных в уличной зоне музея, можно будет увидеть автомобиль первой помощи АПП-0,8-40 — машина предназначена для доставки спасателей к месту назначения и проведения действий пожаротушения; пожарный аварийно-спасательный автомобиль АСА — именно такие используются для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий; универсальный роботизированный мобильный комплекс "Ель-М" для ликвидации последствий техногенных аварий; аварийно-спасательную машину для доставки групп спасателей и комплекта оборудования к месту чрезвычайной ситуации.В зоне временных экспозиций 53-го павильона будут выставлены пожарно-спасательный мотоцикл FLHP HARLEY-DAVIDSON Police Road King; мотоциклы BMW F 800GS; мотоциклы "Урал" и "Днепр" с пожарной мотопомпой; пожарная автоцистерна АЦ-40 (ЗИЛ-130); квадроцикл РМ 500-2; снегоход Lynx XtrimСommander 600; мобильная установка пожаротушения ЛУФ-60; робототехнический комплекс разведки и пожаротушения МРК-РП. Здесь же посетители смогут ознакомиться с историей пожарной охраны России.Особый подарок для ценителей раритетной техники приготовила реанимационная автомастерская "Камышмаш". Коллекционные американские пожарные машины American-LaFrance(1925), REO Fire Engine(1929), Seagrave (1927) и английская Dennis G-Туре (1929) не оставят равнодушными самых взыскательных зрителей. Помимо автомобилей, автомастерская "Камышмаш" представит ручные и паровые насосы, инструменты, экипировку и другие предметы борьбы с огнем.В рамках экспозиции впервые будут показаны уникальные афиши и плакаты 60-80-х годов, а также демонстрироваться тематические фильмы из собраний Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации. Выставка будет сопровождаться лекциями сотрудников Госфильмофонда России.Выставка продлится до 7 августа 2022 года.15 июля в 16:00 состоится пресс-мероприятие, посвященное открытию выставки "Первые в борьбе с огнем. История пожарной охраны". Сбор представителей средств массовой информации — с 16:00 в павильоне № 53. На открытии ожидается выступление заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Денисова И.П. и советника директора Федеральной службы охраны Российской Федерации, доктора исторических наук Девятова С.В.Программа мероприятий для журналистов: 15:00 – 16:00 — сбор представителей СМИ, съемка экспозиции; 16:00 – 16:30 — официальное открытие и выступление организаторов; 16:00 – 17:00 — съемка и запись интервью с организаторами экспозиции.Дополнительная информация: пресс-секретарь музея ГОН ФСО России Оксана Серпак, +8 (916) 770-9578.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы