https://ria.ru/20220712/moskva-1801896541.html

Прогулка по Москва-реке на угнанном катере закончилась уголовным делом

Прогулка по Москва-реке на угнанном катере закончилась уголовным делом - РИА Новости, 12.07.2022

Прогулка по Москва-реке на угнанном катере закончилась уголовным делом

В Москве два товарища выпили, угнали катер и столкнулись с яхтой; на них завели уголовное дело, а одного даже арестовали, сообщает пресс-служба УТ МВД России по РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:04

2022-07-12T12:04

2022-07-12T12:12

происшествия

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796710675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4eb25fc73237d7d2ed4cd72d6e467b9b.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Москве два товарища выпили, угнали катер и столкнулись с яхтой; на них завели уголовное дело, а одного даже арестовали, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.Злоумышленники рассказали полицейским, что навеселе приехали в московский яхт-клуб и проникли на катер. В бардачке они нашли ключи и отправились на прогулку по Москва-реке. Во время маневрирования злоумышленники столкнулись с яхтой, стоявшей у причала.Накатавшись, мужчины вернулись обратно - прямо в руки к полицейским. Злоумышленниками оказались ранее судимые москвичи 19 и 37 лет."В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пункта "а" части 2 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - рассказали в пресс-службе.Добавляется, что 19-летнего парня арестовали, а его 37-летнего приятелю назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20220624/reki-1797791008.html

https://ria.ru/20220513/yunosha-1789691527.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, россия