12:04 12.07.2022 (обновлено: 12:12 12.07.2022)
Прогулка по Москва-реке на угнанном катере закончилась уголовным делом
Пресс-служба МВД: прогулка по Москва-реке на угнанном катере закончилась уголовным делом
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрогулочные теплоходы у Софийской набережной в Москве
Прогулочные теплоходы у Софийской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Москве два товарища выпили, угнали катер и столкнулись с яхтой; на них завели уголовное дело, а одного даже арестовали, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Злоумышленники рассказали полицейским, что навеселе приехали в московский яхт-клуб и проникли на катер. В бардачке они нашли ключи и отправились на прогулку по Москва-реке. Во время маневрирования злоумышленники столкнулись с яхтой, стоявшей у причала.
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Накатавшись, мужчины вернулись обратно - прямо в руки к полицейским. Злоумышленниками оказались ранее судимые москвичи 19 и 37 лет.
"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пункта "а" части 2 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - рассказали в пресс-службе.
Добавляется, что 19-летнего парня арестовали, а его 37-летнего приятелю назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.