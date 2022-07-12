https://ria.ru/20220712/moskva-1801896032.html
Промпроизводство в Москве выросло в январе-мае почти на 10%
Промпроизводство в Москве выросло в январе-мае почти на 10% - РИА Новости, 12.07.2022
Промпроизводство в Москве выросло в январе-мае почти на 10%
Объем промышленного производства в столице за первые пять месяцев текущего года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:02
2022-07-12T12:02
2022-07-12T12:02
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Объем промышленного производства в столице за первые пять месяцев текущего года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Несмотря на внешние условия, столичная промышленность сохраняет положительную динамику. Значительный вклад в это внесли предприятия обрабатывающих отраслей, нарастившие выпуск продукции на 11,7% за указанный период", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Вице-мэр добавил, что в мае увеличение объема производства составило 8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск на 8,3%."Существенный рост за пять месяцев этого года зафиксирован в наиболее важных для жизнедеятельности отраслях. Так, объем производства лекарств увеличился на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выпуск одежды – на 21,7%", – уточнил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Москва системно помогает промышленным предприятиям на протяжении многих лет. Сегодня им доступно более 20 мер поддержки, в том числе льготные займы, субсидии, специальные статусы, которые дают возможность сэкономить на налогах и воспользоваться другими преференциями. Весной 2022 года правительство Москвы утвердило набор дополнительных антикризисных мер, призванных поддержать бизнес в текущих условиях. Например, предприятия могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных программ и проектов нежилого строительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, экономика
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Объем промышленного производства в столице за первые пять месяцев текущего года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Несмотря на внешние условия, столичная промышленность сохраняет положительную динамику. Значительный вклад в это внесли предприятия обрабатывающих отраслей, нарастившие выпуск продукции на 11,7% за указанный период", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Вице-мэр добавил, что в мае увеличение объема производства составило 8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск на 8,3%.
"Существенный рост за пять месяцев этого года зафиксирован в наиболее важных для жизнедеятельности отраслях. Так, объем производства лекарств увеличился на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выпуск одежды – на 21,7%", – уточнил руководитель ДИПП Владислав Овчинский
.
Москва
системно помогает промышленным предприятиям на протяжении многих лет. Сегодня им доступно более 20 мер поддержки, в том числе льготные займы, субсидии, специальные статусы, которые дают возможность сэкономить на налогах и воспользоваться другими преференциями. Весной 2022 года правительство Москвы утвердило набор дополнительных антикризисных мер, призванных поддержать бизнес в текущих условиях. Например, предприятия могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств, реализацию инвестиционных программ и проектов нежилого строительства.