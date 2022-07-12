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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже составил 58,94 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже составил 58,94 рубля - РИА Новости, 12.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже составил 58,94 рубля
Рубль несколько ослаб во вторник: курс доллара поднялся до 58,94 рубля, евро - до 59,46 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T19:23
2022-07-12T19:23
2022-07-12T19:23
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Рубль несколько ослаб во вторник: курс доллара поднялся до 58,94 рубля, евро - до 59,46 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 4 копейки, до 58,94 рубля, евро - на 23 копейки, до 59,46 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже составил 58,94 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже во вторник составил 58,94 рубля, евро — 59,46