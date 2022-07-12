https://ria.ru/20220712/kampaniya-1801894781.html
Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак запустил предвыборную кампанию
Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак запустил предвыборную кампанию - РИА Новости, 12.07.2022
Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак запустил предвыборную кампанию
Бывший глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак заявил в Twitter о запуске своей предвыборной кампании в связи с его решением баллотироваться на... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:58
2022-07-12T11:58
2022-07-12T12:00
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риши сунак
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Бывший глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак заявил в Twitter о запуске своей предвыборной кампании в связи с его решением баллотироваться на пост премьер-министра."Сегодня утром мы официально запускаем кампанию Ready4Rishi ("Готовы к Риши" – ред.)", - написал он.Ранее сообщалось, что сайт предвыборной кампании Сунака, который в пятницу заявил о намерении баллотироваться на пост лидера консерваторов и премьера, был зарегистрирован еще в среду - за день до того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о своей предстоящей отставке.Сунак стал одним из первых министров, заявивших, что уходит с должности министра финансов: о своем решении он сообщил вечером 5 июля.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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в мире, великобритания, риши сунак
11:58 12.07.2022 (обновлено: 12:00 12.07.2022)
Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак запустил предвыборную кампанию
Риши Сунак заявил о начале своей предвыборной кампании Ready4Rishi