https://ria.ru/20220712/kampaniya-1801894781.html

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак запустил предвыборную кампанию

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак запустил предвыборную кампанию - РИА Новости, 12.07.2022

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак запустил предвыборную кампанию

Бывший глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак заявил в Twitter о запуске своей предвыборной кампании в связи с его решением баллотироваться на... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:58

2022-07-12T11:58

2022-07-12T12:00

в мире

великобритания

риши сунак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800894863_0:295:3080:2027_1920x0_80_0_0_863ab9bd09e0cff435452f3bb5da9f30.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Бывший глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак заявил в Twitter о запуске своей предвыборной кампании в связи с его решением баллотироваться на пост премьер-министра."Сегодня утром мы официально запускаем кампанию Ready4Rishi ("Готовы к Риши" – ред.)", - написал он.Ранее сообщалось, что сайт предвыборной кампании Сунака, который в пятницу заявил о намерении баллотироваться на пост лидера консерваторов и премьера, был зарегистрирован еще в среду - за день до того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о своей предстоящей отставке.Сунак стал одним из первых министров, заявивших, что уходит с должности министра финансов: о своем решении он сообщил вечером 5 июля.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220712/votum-1801878392.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, риши сунак