https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801858016.html
Американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара
Американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара - РИА Новости, 12.07.2022
Американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара
Американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку (Херсонская область) за три дня до удара американскими ракетами HIMARS со стороны Украины,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:11
2022-07-12T09:11
2022-07-12T09:11
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку (Херсонская область) за три дня до удара американскими ракетами HIMARS со стороны Украины, выяснили корреспонденты РИА Новости.Съемка производилась 8 июля, а в результате ракетного удара 11 июля, по данным местных властей, семь человек погибли и 40 ранены.Как сообщалось ранее, американские коммерческие спутники также фотографировали Белгород, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, остров Змеиный и район буровых платформ в Черном море накануне ударов украинских сил.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости в конце июня, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом "на нашего врага".
https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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в мире, дмитрий рогозин, белгород, ростовская область, черное море, роскосмос
Американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара
Американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара ВСУ