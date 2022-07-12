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Губернатор Севастополя назвал атаку на Новую Каховку зверским терактом - РИА Новости, 12.07.2022
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Губернатор Севастополя назвал атаку на Новую Каховку зверским терактом
Губернатор Севастополя назвал атаку на Новую Каховку зверским терактом - РИА Новости, 12.07.2022
Губернатор Севастополя назвал атаку на Новую Каховку зверским терактом
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал обстрел украинской армией Новой Каховки в Херсонской области зверским терактом. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:25
2022-07-12T08:25
в мире
кирилл стремоусов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал обстрел украинской армией Новой Каховки в Херсонской области зверским терактом.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что удар был нанесен американской РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала."Атака на Новую Каховку - это очередной зверский теракт укронацистов против мирного населения", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, Новая Каховка - это стратегический район, где находится ГЭС."Этот удар американскими HIMARS - это в первую очередь послание людям, которые выбрали новую жизнь - с Россией. Именно здесь, на освобожденной территории, люди уже начали получать российские паспорта. Здесь заработал российский пенсионный фонд, людям, которых украинская сторона лишила средств к существованию, начали платить российскую пенсию", - подчеркнул губернатор.По его словам, как бы киевский режим ни пытался запугать людей, ничего у него не выйдет."Наша армия добьется поставленных целей, эти нелюди больше никогда не смогут стрелять по мирным людям и превращать их жизнь в ад", - подчеркнул добавил Развожаев.
https://ria.ru/20220712/udar-1801851587.html
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в мире, кирилл стремоусов, россия
08:25 12.07.2022
 
Губернатор Севастополя назвал атаку на Новую Каховку зверским терактом

Губернатор Севастополя Развожаев назвал атаку на Новую Каховку зверским терактом

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Михаил Развожаев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал обстрел украинской армией Новой Каховки в Херсонской области зверским терактом.
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что удар был нанесен американской РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.
"Атака на Новую Каховку - это очередной зверский теракт укронацистов против мирного населения", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, Новая Каховка - это стратегический район, где находится ГЭС.
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"Этот удар американскими HIMARS - это в первую очередь послание людям, которые выбрали новую жизнь - с Россией. Именно здесь, на освобожденной территории, люди уже начали получать российские паспорта. Здесь заработал российский пенсионный фонд, людям, которых украинская сторона лишила средств к существованию, начали платить российскую пенсию", - подчеркнул губернатор.
По его словам, как бы киевский режим ни пытался запугать людей, ничего у него не выйдет.
"Наша армия добьется поставленных целей, эти нелюди больше никогда не смогут стрелять по мирным людям и превращать их жизнь в ад", - подчеркнул добавил Развожаев.
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В миреКирилл СтремоусовРоссия
 
 
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