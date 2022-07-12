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Госдума рассмотрит законопроекты по защите экономики 15 июля - РИА Новости, 12.07.2022
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Госдума рассмотрит законопроекты по защите экономики 15 июля
Госдума рассмотрит законопроекты по защите экономики 15 июля - РИА Новости, 12.07.2022
Госдума рассмотрит законопроекты по защите экономики 15 июля
В Госдуме ожидают срочные законопроекты, направленные на защиту российской экономики, они будут рассматриваться 15 июля, сообщил лидер "Справедливой России – За РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:29
2022-07-12T12:06
госдума рф
россия
экономика
сергей миронов
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Госдуме ожидают срочные законопроекты, направленные на защиту российской экономики, они будут рассматриваться 15 июля, сообщил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале."В ближайшее время в Госдуму поступят важные законопроекты о защите экономики страны, которые депутаты будут принимать на внеочередном заседании 15 июля", - написал он.Миронов добавил, что на внеплановом заседании в пятницу будут рассмотрены законопроекты, которые не могут быть отложены до начала осенней сессии ГД."Мы будем рассматривать законопроекты, которые не могут быть отложены до осенней сессии. Их нужно принимать буквально сейчас, и это главная причина, по которой депутаты Госдумы соберутся на заседание в пятницу", - отметил он.Ранее Госдума приняла решение провести внеочередное заседание 15 июля. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко отмечала, что СФ при необходимости может собраться в любой момент, если в этом будет нужда.
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госдума рф, россия, экономика, сергей миронов
11:29 12.07.2022 (обновлено: 12:06 12.07.2022)
 
Госдума рассмотрит законопроекты по защите экономики 15 июля

Депутат Миронов: Госдума рассмотрит законопроекты по защите экономики 15 июля

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание в Государственной думы РФ
Пленарное заседание в Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Пленарное заседание в Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Госдуме ожидают срочные законопроекты, направленные на защиту российской экономики, они будут рассматриваться 15 июля, сообщил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"В ближайшее время в Госдуму поступят важные законопроекты о защите экономики страны, которые депутаты будут принимать на внеочередном заседании 15 июля", - написал он.
Миронов добавил, что на внеплановом заседании в пятницу будут рассмотрены законопроекты, которые не могут быть отложены до начала осенней сессии ГД.
"Мы будем рассматривать законопроекты, которые не могут быть отложены до осенней сессии. Их нужно принимать буквально сейчас, и это главная причина, по которой депутаты Госдумы соберутся на заседание в пятницу", - отметил он.
Ранее Госдума приняла решение провести внеочередное заседание 15 июля. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко отмечала, что СФ при необходимости может собраться в любой момент, если в этом будет нужда.
Мужчина в здании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 17:59
Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики
 
Госдума РФРоссияЭкономикаСергей Миронов
 
 
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