https://ria.ru/20220712/gosduma-1801885377.html

Госдума рассмотрит законопроекты по защите экономики 15 июля

Госдума рассмотрит законопроекты по защите экономики 15 июля - РИА Новости, 12.07.2022

Госдума рассмотрит законопроекты по защите экономики 15 июля

В Госдуме ожидают срочные законопроекты, направленные на защиту российской экономики, они будут рассматриваться 15 июля, сообщил лидер "Справедливой России – За РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:29

2022-07-12T11:29

2022-07-12T12:06

госдума рф

россия

экономика

сергей миронов

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Госдуме ожидают срочные законопроекты, направленные на защиту российской экономики, они будут рассматриваться 15 июля, сообщил лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале."В ближайшее время в Госдуму поступят важные законопроекты о защите экономики страны, которые депутаты будут принимать на внеочередном заседании 15 июля", - написал он.Миронов добавил, что на внеплановом заседании в пятницу будут рассмотрены законопроекты, которые не могут быть отложены до начала осенней сессии ГД."Мы будем рассматривать законопроекты, которые не могут быть отложены до осенней сессии. Их нужно принимать буквально сейчас, и это главная причина, по которой депутаты Госдумы соберутся на заседание в пятницу", - отметил он.Ранее Госдума приняла решение провести внеочередное заседание 15 июля. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко отмечала, что СФ при необходимости может собраться в любой момент, если в этом будет нужда.

https://ria.ru/20220711/gosduma-1801777873.html

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Влада Копылова

госдума рф, россия, экономика, сергей миронов