https://ria.ru/20220712/gorlovka-1801972568.html
Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до семи
Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до семи - РИА Новости, 12.07.2022
Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до семи
Число раненных при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи, заявил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:52
2022-07-12T15:52
2022-07-12T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
иван приходько
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число раненных при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи, заявил во вторник мэр города Иван Приходько.По его словам, обстрелы продолжаются.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220712/sad-1801893834.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), иван приходько, донбасс, вооруженные силы украины
15:52 12.07.2022 (обновлено: 15:56 12.07.2022)
Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до семи
Мэр Горловки Приходько сообщил, что число раненных при обстреле города возросло до семи