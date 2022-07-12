https://ria.ru/20220712/gorlovka-1801972568.html

Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до семи

Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до семи - РИА Новости, 12.07.2022

Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до семи

Число раненных при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи, заявил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:52

2022-07-12T15:52

2022-07-12T15:56

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

иван приходько

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число раненных при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи, заявил во вторник мэр города Иван Приходько.По его словам, обстрелы продолжаются.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220712/sad-1801893834.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), иван приходько, донбасс, вооруженные силы украины