Рейтинг@Mail.ru
Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до семи - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/gorlovka-1801972568.html
Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до семи
Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до семи - РИА Новости, 12.07.2022
Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до семи
Число раненных при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи, заявил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:52
2022-07-12T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
иван приходько
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число раненных при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи, заявил во вторник мэр города Иван Приходько.По его словам, обстрелы продолжаются.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220712/sad-1801893834.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_eca4633cf00d3a600df9c14e862865d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), иван приходько, донбасс, вооруженные силы украины
15:52 12.07.2022 (обновлено: 15:56 12.07.2022)
 
Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до семи

Мэр Горловки Приходько сообщил, что число раненных при обстреле города возросло до семи

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число раненных при обстреле Горловки в ДНР возросло до семи, заявил во вторник мэр города Иван Приходько.
"Сегодня очень тяжелый день - буквально час назад у нас было двое погибших и шесть раненых. Сейчас эта цифра возросла уже до семи раненых", - сказал Приходько в эфире Первого канала.
По его словам, обстрелы продолжаются.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 11:55Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли удар по детскому саду в Горловке, здание загорелось
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Иван ПриходькоДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала