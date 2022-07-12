https://ria.ru/20220712/drozdov-1801841918.html
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после инцидента на съемках
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после инцидента на съемках - РИА Новости, 12.07.2022
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после инцидента на съемках
Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал в беседе с телеканалом "Звезда" сообщения о том, что ему стало плохо на съемках. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:31
2022-07-12T01:31
2022-07-12T01:31
николай дроздов
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795820262_0:267:3089:2005_1920x0_80_0_0_7759d2a26c989e44a1276e20c68f83c3.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал в беседе с телеканалом "Звезда" сообщения о том, что ему стало плохо на съемках.Как ранее сообщили "Известия", телеведущий потерял сознание на съемках подкаста в Москве. По информации издания, инцидент произошел недалеко от Останкино."Испуг на пустом месте. У меня на съемках закружилась голова - давление упало за два часа съемок", - пояснил Дроздов. По словам телеведущего, приехавшие медики померили ему давление, все оказалось в норме."Сейчас все в порядке", - добавил он.Дроздов родился в 1937 году в Москве. Окончил биологический факультет МГУ в 1963-м. Работал научным сотрудником университета, потом доцентом, а в 2000-м стал профессором. В 1977—2018 годах вел телепрограмму "В мире животных".
https://ria.ru/20220706/santana-1800637693.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795820262_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_5d1834a8195df8f99a3eba167f2b2d67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай дроздов, москва
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после инцидента на съемках
Телеведущий Николай Дроздов опроверг сообщения о потере сознания на съемках в Москве
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости.
Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал
в беседе с телеканалом "Звезда" сообщения о том, что ему стало плохо на съемках.
Как ранее сообщили "Известия", телеведущий потерял сознание на съемках подкаста в Москве
. По информации издания, инцидент произошел недалеко от Останкино.
"Испуг на пустом месте. У меня на съемках закружилась голова - давление упало за два часа съемок", - пояснил Дроздов. По словам телеведущего, приехавшие медики померили ему давление, все оказалось в норме.
"Сейчас все в порядке", - добавил он.
Дроздов родился в 1937 году в Москве. Окончил биологический факультет МГУ в 1963-м. Работал научным сотрудником университета, потом доцентом, а в 2000-м стал профессором. В 1977—2018 годах вел телепрограмму "В мире животных".