https://ria.ru/20220712/drozdov-1801841918.html

Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после инцидента на съемках

Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после инцидента на съемках - РИА Новости, 12.07.2022

Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после инцидента на съемках

Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал в беседе с телеканалом "Звезда" сообщения о том, что ему стало плохо на съемках. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T01:31

2022-07-12T01:31

2022-07-12T01:31

николай дроздов

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795820262_0:267:3089:2005_1920x0_80_0_0_7759d2a26c989e44a1276e20c68f83c3.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал в беседе с телеканалом "Звезда" сообщения о том, что ему стало плохо на съемках.Как ранее сообщили "Известия", телеведущий потерял сознание на съемках подкаста в Москве. По информации издания, инцидент произошел недалеко от Останкино."Испуг на пустом месте. У меня на съемках закружилась голова - давление упало за два часа съемок", - пояснил Дроздов. По словам телеведущего, приехавшие медики померили ему давление, все оказалось в норме."Сейчас все в порядке", - добавил он.Дроздов родился в 1937 году в Москве. Окончил биологический факультет МГУ в 1963-м. Работал научным сотрудником университета, потом доцентом, а в 2000-м стал профессором. В 1977—2018 годах вел телепрограмму "В мире животных".

https://ria.ru/20220706/santana-1800637693.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай дроздов, москва