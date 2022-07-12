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Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после инцидента на съемках - РИА Новости, 12.07.2022
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Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после инцидента на съемках
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после инцидента на съемках - РИА Новости, 12.07.2022
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после инцидента на съемках
Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал в беседе с телеканалом "Звезда" сообщения о том, что ему стало плохо на съемках. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:31
2022-07-12T01:31
николай дроздов
москва
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал в беседе с телеканалом "Звезда" сообщения о том, что ему стало плохо на съемках.Как ранее сообщили "Известия", телеведущий потерял сознание на съемках подкаста в Москве. По информации издания, инцидент произошел недалеко от Останкино."Испуг на пустом месте. У меня на съемках закружилась голова - давление упало за два часа съемок", - пояснил Дроздов. По словам телеведущего, приехавшие медики померили ему давление, все оказалось в норме."Сейчас все в порядке", - добавил он.Дроздов родился в 1937 году в Москве. Окончил биологический факультет МГУ в 1963-м. Работал научным сотрудником университета, потом доцентом, а в 2000-м стал профессором. В 1977—2018 годах вел телепрограмму "В мире животных".
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николай дроздов, москва
01:31 12.07.2022
 
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после инцидента на съемках

Телеведущий Николай Дроздов опроверг сообщения о потере сознания на съемках в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУченый-зоолог, ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов
Ученый-зоолог, ведущий программы В мире животных Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ученый-зоолог, ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал в беседе с телеканалом "Звезда" сообщения о том, что ему стало плохо на съемках.
Как ранее сообщили "Известия", телеведущий потерял сознание на съемках подкаста в Москве. По информации издания, инцидент произошел недалеко от Останкино.
"Испуг на пустом месте. У меня на съемках закружилась голова - давление упало за два часа съемок", - пояснил Дроздов. По словам телеведущего, приехавшие медики померили ему давление, все оказалось в норме.
"Сейчас все в порядке", - добавил он.
Дроздов родился в 1937 году в Москве. Окончил биологический факультет МГУ в 1963-м. Работал научным сотрудником университета, потом доцентом, а в 2000-м стал профессором. В 1977—2018 годах вел телепрограмму "В мире животных".
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