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Бочкарев: готов фасад лечебно-диагностического комплекса МКНЦ - РИА Новости, 12.07.2022
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Бочкарев: готов фасад лечебно-диагностического комплекса МКНЦ
Бочкарев: готов фасад лечебно-диагностического комплекса МКНЦ - РИА Новости, 12.07.2022
Бочкарев: готов фасад лечебно-диагностического комплекса МКНЦ
Завершены работы по устройству фасада и остеклению строящегося лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ)... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:40
2022-07-12T11:40
москва
андрей бочкарев
ремонт
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МОСКВА, 12 июл - РИА Недвижимость. Завершены работы по устройству фасада и остеклению строящегося лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова в Перове, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На объекте завершен монтаж внутренних стен и перегородок. Ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж дверей. Также строители приступили к устройству потолка из гипсокартона, укладке линолеума и финишной окраске стен. Строительная готовность здания составляет 87%", - отметил заммэра.Кроме того, по его словам, будет благоустроена прилегающая к комплексу территория. Здесь появятся удобные проезды для обеспечения внутрибольничной логистики, тротуары для пешеходов, скамейки, а также открытая парковка для автотранспорта.Бочкарев напомнил, что новый корпус общей площадью более 75 тысяч "квадратов" рассчитан на 570 коек. Он включает места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара.Московский клинический научно-практический центр имени Логинова, образованный в июле 2013 года, оказывает специализированную, в том числе и высокотехнологичную, медицинскую помощь планово в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Строительство лечебно-диагностического комплекса медцентра планируется завершить до конца текущего года.
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москва, андрей бочкарев, ремонт
11:40 12.07.2022
 

Бочкарев: готов фасад лечебно-диагностического комплекса МКНЦ

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Готов фасад лечебно-диагностического комплекса МКНЦ
 Готов фасад лечебно-диагностического комплекса МКНЦ - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 12 июл - РИА Недвижимость. Завершены работы по устройству фасада и остеклению строящегося лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова в Перове, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На объекте завершен монтаж внутренних стен и перегородок. Ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж дверей. Также строители приступили к устройству потолка из гипсокартона, укладке линолеума и финишной окраске стен. Строительная готовность здания составляет 87%", - отметил заммэра.
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Бочкарев: дороги в деловом центре "Коммунарка" достроят в 2023 году
Кроме того, по его словам, будет благоустроена прилегающая к комплексу территория. Здесь появятся удобные проезды для обеспечения внутрибольничной логистики, тротуары для пешеходов, скамейки, а также открытая парковка для автотранспорта.
Бочкарев напомнил, что новый корпус общей площадью более 75 тысяч "квадратов" рассчитан на 570 коек. Он включает места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара.
Московский клинический научно-практический центр имени Логинова, образованный в июле 2013 года, оказывает специализированную, в том числе и высокотехнологичную, медицинскую помощь планово в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Строительство лечебно-диагностического комплекса медцентра планируется завершить до конца текущего года.
 
МоскваАндрей БочкаревРемонт
 
 
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