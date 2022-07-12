https://ria.ru/20220712/bochkarev-1801890101.html

Бочкарев: готов фасад лечебно-диагностического комплекса МКНЦ

Бочкарев: готов фасад лечебно-диагностического комплекса МКНЦ - РИА Новости, 12.07.2022

Бочкарев: готов фасад лечебно-диагностического комплекса МКНЦ

Завершены работы по устройству фасада и остеклению строящегося лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ)... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:40

2022-07-12T11:40

2022-07-12T11:40

москва

андрей бочкарев

ремонт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801881549_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_d11cdb7521a83ad45b6b2c9f3e520603.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Недвижимость. Завершены работы по устройству фасада и остеклению строящегося лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова в Перове, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На объекте завершен монтаж внутренних стен и перегородок. Ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж дверей. Также строители приступили к устройству потолка из гипсокартона, укладке линолеума и финишной окраске стен. Строительная готовность здания составляет 87%", - отметил заммэра.Кроме того, по его словам, будет благоустроена прилегающая к комплексу территория. Здесь появятся удобные проезды для обеспечения внутрибольничной логистики, тротуары для пешеходов, скамейки, а также открытая парковка для автотранспорта.Бочкарев напомнил, что новый корпус общей площадью более 75 тысяч "квадратов" рассчитан на 570 коек. Он включает места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара.Московский клинический научно-практический центр имени Логинова, образованный в июле 2013 года, оказывает специализированную, в том числе и высокотехнологичную, медицинскую помощь планово в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Строительство лечебно-диагностического комплекса медцентра планируется завершить до конца текущего года.

https://ria.ru/20220704/dorogi-1800104687.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, ремонт