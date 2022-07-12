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Более 18,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией в Ростовской области

Более 18,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией в Ростовской области - РИА Новости, 12.07.2022

Более 18,5 тысячи беженцев пересекли границу с Россией в Ростовской области

Более 18,5 тысячи жителей ЛНР, ДНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:50

2022-07-12T09:50

2022-07-12T09:50

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Более 18,5 тысячи жителей ЛНР, ДНР и Украины пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, владимир путин, россия, ростовская область, украина