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На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 11.07.2022
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На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 11.07.2022
На Камчатке произошло землетрясение
Землетрясение, которое ощущалось силой до четырех баллов, произошло в Усть-Камчатском районе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T06:23
2022-07-11T10:21
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июл - РИА Новости. Землетрясение, которое ощущалось силой до четырех баллов, произошло в Усть-Камчатском районе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.Подземный толчок магнитудой 4,1 произошел в 11 километрах южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района, добавили в пресс-службе."Звонки в ЕДДС и экстренные службы Камчатского края от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет", - уточнили в МЧС.
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
06:23 11.07.2022 (обновлено: 10:21 11.07.2022)
 
На Камчатке произошло землетрясение

В 11 километрах южнее поселка Усть-Камчатск произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Depositphotos / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июл - РИА Новости. Землетрясение, которое ощущалось силой до четырех баллов, произошло в Усть-Камчатском районе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"В отдельных районах населенного пункта подземные толчки ощущались силой до четырех баллов. Дежурным караулом пожарно-спасательной части поселка Усть-Камчатск производится осмотр социально значимых объектов и зданий", - говорится в сообщении.
Подземный толчок магнитудой 4,1 произошел в 11 километрах южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района, добавили в пресс-службе.
"Звонки в ЕДДС и экстренные службы Камчатского края от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет", - уточнили в МЧС.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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ПроисшествияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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