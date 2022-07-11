https://ria.ru/20220711/zemletryasenie-1801603253.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 11.07.2022
На Камчатке произошло землетрясение
Землетрясение, которое ощущалось силой до четырех баллов, произошло в Усть-Камчатском районе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T06:23
2022-07-11T06:23
2022-07-11T10:21
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июл - РИА Новости. Землетрясение, которое ощущалось силой до четырех баллов, произошло в Усть-Камчатском районе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.Подземный толчок магнитудой 4,1 произошел в 11 километрах южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района, добавили в пресс-службе."Звонки в ЕДДС и экстренные службы Камчатского края от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет", - уточнили в МЧС.
https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800239255.html
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
06:23 11.07.2022 (обновлено: 10:21 11.07.2022)
На Камчатке произошло землетрясение
В 11 километрах южнее поселка Усть-Камчатск произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла