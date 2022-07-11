https://ria.ru/20220711/zemletryasenie-1801603253.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 11.07.2022

На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение, которое ощущалось силой до четырех баллов, произошло в Усть-Камчатском районе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T06:23

2022-07-11T06:23

2022-07-11T10:21

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июл - РИА Новости. Землетрясение, которое ощущалось силой до четырех баллов, произошло в Усть-Камчатском районе Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.Подземный толчок магнитудой 4,1 произошел в 11 километрах южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района, добавили в пресс-службе."Звонки в ЕДДС и экстренные службы Камчатского края от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет", - уточнили в МЧС.

https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800239255.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм