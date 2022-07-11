https://ria.ru/20220711/yakutiya-1801758435.html

Паводок в Якутии связан с потеплением климата, заявил эксперт

Паводок в Якутии связан с потеплением климата, заявил эксперт - РИА Новости, 11.07.2022

Паводок в Якутии связан с потеплением климата, заявил эксперт

Паводок в Верхоянском районе Якутии, где из-за обильных дождей реки вышли из берегов и затопили два села, связан с потеплением климата, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:54

2022-07-11T16:54

2022-07-11T16:55

республика саха (якутия)

айсен николаев

якутск

ленск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801547352_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0edfeef94238ec4d764205f09eaa661d.jpg

ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Паводок в Верхоянском районе Якутии, где из-за обильных дождей реки вышли из берегов и затопили два села, связан с потеплением климата, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник института физико-технических проблем Севера Дмитрий Ноговицын.Сегодня в республике отмечается вторая волна паводка. Жителей в Верхоянском районе перевозят в безопасные места, по возможности спасают имущество, поднимают его на неподтопленные участки. Детей на вертолете отправили в детские лагеря Якутска, где они будут восстанавливаться от пережитого стресса.Власть оказывает всестороннюю помощь. Глава региона Айсен Николаев поручил максимально быстро произвести оценку причиненного ущерба, чтобы люди смогли начать получать положенные выплаты. По его словам, необходимо ликвидировать последствия паводка в части объектов тепло- и энергоснабжения и улично-дорожной сети. Кабмину поручено решить вопрос о раннем начале отопительного сезона в населенных пунктах.Как отметил собеседник агентства, паводок в Верхоянском районе не редкое явление. Наводнение было в 2004-м и 2017 годах, но не такой силы, как сейчас.По его мнению, выходом из ситуации может стать строительство надежной дамбы как в городе Ленске и в столице республики. "Учитывая отдаленность села, это довольно трудоемкое и дорогое мероприятие", - добавил собеседник агентства.Ранее сообщалось о том, что паводком на реке Дулгалах из-за дождей в двух селах Верхоянского района Якутии подтопило дома, где проживают около 600 человек, в том числе свыше 160 детей. Вероятность подтопления возникла еще пяти населенных пунктах Верхоянского района.

https://ria.ru/20220711/pavodok-1801605374.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220709/navodnenie-1801452226.html

якутск

ленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленное из-за обильных дождей село Суордах в Якутии После проливных дождей река Дулгалах вышла из берегов в Верхоянском районе Якутии, после чего село Суордах практически оказалось под водой. Об этом в субботу заявили в региональном управлении МЧС России. 2022-07-11T16:54 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

айсен николаев, якутск, ленск