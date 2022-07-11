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Паводок в Якутии связан с потеплением климата, заявил эксперт - РИА Новости, 11.07.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220711/yakutiya-1801758435.html
Паводок в Якутии связан с потеплением климата, заявил эксперт
Паводок в Якутии связан с потеплением климата, заявил эксперт - РИА Новости, 11.07.2022
Паводок в Якутии связан с потеплением климата, заявил эксперт
Паводок в Верхоянском районе Якутии, где из-за обильных дождей реки вышли из берегов и затопили два села, связан с потеплением климата, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:54
2022-07-11T16:55
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
ленск
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ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Паводок в Верхоянском районе Якутии, где из-за обильных дождей реки вышли из берегов и затопили два села, связан с потеплением климата, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник института физико-технических проблем Севера Дмитрий Ноговицын.Сегодня в республике отмечается вторая волна паводка. Жителей в Верхоянском районе перевозят в безопасные места, по возможности спасают имущество, поднимают его на неподтопленные участки. Детей на вертолете отправили в детские лагеря Якутска, где они будут восстанавливаться от пережитого стресса.Власть оказывает всестороннюю помощь. Глава региона Айсен Николаев поручил максимально быстро произвести оценку причиненного ущерба, чтобы люди смогли начать получать положенные выплаты. По его словам, необходимо ликвидировать последствия паводка в части объектов тепло- и энергоснабжения и улично-дорожной сети. Кабмину поручено решить вопрос о раннем начале отопительного сезона в населенных пунктах.Как отметил собеседник агентства, паводок в Верхоянском районе не редкое явление. Наводнение было в 2004-м и 2017 годах, но не такой силы, как сейчас.По его мнению, выходом из ситуации может стать строительство надежной дамбы как в городе Ленске и в столице республики. "Учитывая отдаленность села, это довольно трудоемкое и дорогое мероприятие", - добавил собеседник агентства.Ранее сообщалось о том, что паводком на реке Дулгалах из-за дождей в двух селах Верхоянского района Якутии подтопило дома, где проживают около 600 человек, в том числе свыше 160 детей. Вероятность подтопления возникла еще пяти населенных пунктах Верхоянского района.
https://ria.ru/20220711/pavodok-1801605374.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220709/navodnenie-1801452226.html
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Затопленное из-за обильных дождей село Суордах в Якутии
После проливных дождей река Дулгалах вышла из берегов в Верхоянском районе Якутии, после чего село Суордах практически оказалось под водой. Об этом в субботу заявили в региональном управлении МЧС России.
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айсен николаев, якутск, ленск
16:54 11.07.2022 (обновлено: 16:55 11.07.2022)
 
Паводок в Якутии связан с потеплением климата, заявил эксперт

Физик Ноговицын: паводок в арктическом районе Якутии связан с потеплением климата

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Паводок в Верхоянском районе Якутии, где из-за обильных дождей реки вышли из берегов и затопили два села, связан с потеплением климата, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник института физико-технических проблем Севера Дмитрий Ноговицын.
Сегодня в республике отмечается вторая волна паводка. Жителей в Верхоянском районе перевозят в безопасные места, по возможности спасают имущество, поднимают его на неподтопленные участки. Детей на вертолете отправили в детские лагеря Якутска, где они будут восстанавливаться от пережитого стресса.
Служебная машина МЧС - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 07:27
Дома почти 600 жителей Якутии подтопило паводком на реке Дулгалах
Власть оказывает всестороннюю помощь. Глава региона Айсен Николаев поручил максимально быстро произвести оценку причиненного ущерба, чтобы люди смогли начать получать положенные выплаты. По его словам, необходимо ликвидировать последствия паводка в части объектов тепло- и энергоснабжения и улично-дорожной сети. Кабмину поручено решить вопрос о раннем начале отопительного сезона в населенных пунктах.
Как отметил собеседник агентства, паводок в Верхоянском районе не редкое явление. Наводнение было в 2004-м и 2017 годах, но не такой силы, как сейчас.
"Причина таких явлений напрямую связана с изменением климата. Дожди в связи потеплением меняют характер, становятся ливневыми, с кратковременным обильным количеством воды. Село Суордах находится в верховьях реки Дулгалах и уклоны там довольно высокие. Таким образом, за короткое время ливневая волна заполнила притоки реки, она поднялась довольно быстро и скатилась вниз, затопив село. Прогноз таких явлений довольно краткосрочный, невозможно предсказать паводок, к примеру, за месяц до него. Но очевидно, что такие паводки будут повторяться", - отметил Ноговицын.
По его мнению, выходом из ситуации может стать строительство надежной дамбы как в городе Ленске и в столице республики. "Учитывая отдаленность села, это довольно трудоемкое и дорогое мероприятие", - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что паводком на реке Дулгалах из-за дождей в двух селах Верхоянского района Якутии подтопило дома, где проживают около 600 человек, в том числе свыше 160 детей. Вероятность подтопления возникла еще пяти населенных пунктах Верхоянского района.
Паводок в Якутии. - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 19:11В России
Село в Якутии полностью затопило из-за сильных ливней
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутскЛенск
 
 
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