https://ria.ru/20220711/veteran-1801731643.html

Нилов рассказал о проекте о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ

Нилов рассказал о проекте о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ - РИА Новости, 11.07.2022

Нилов рассказал о проекте о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ

Законопроект, который предусматривает наделение военнослужащих органов федеральной службы безопасности статусом ветерана боевых действий находится в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:30

2022-07-11T15:30

2022-07-11T15:54

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Законопроект, который предусматривает наделение военнослужащих органов федеральной службы безопасности статусом ветерана боевых действий находится в правительстве для получения официального отзыва, сообщил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале."Речь о законопроекте, наделяющем статусом ветеранов и инвалидов боевых действий военнослужащих (в том числе запаса) органов федеральной службы безопасности. Сейчас ждём заключение правительства", - написал он.Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, статус ветерана боевых действий будет предоставляться военнослужащим ФСБ, выполнявшим задачи в ходе спецоперации России на Украине. Кроме того, военнослужащие, ставшие инвалидами в результате полученных ранений, смогут получить статус инвалида боевых действий."Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничной территории РФ, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года", - говорится в пояснительной записке к проекту, документ размещен в Telegram-канале Нилова.Глава думского комитета уточнил, что после того, как будет получен отзыв правительства, проект буде направлен на рассмотрение ГД.

https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801229116.html

https://ria.ru/20220705/veteran-1800486913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, украина, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф