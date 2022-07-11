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Нилов рассказал о проекте о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/veteran-1801731643.html
Нилов рассказал о проекте о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ
Нилов рассказал о проекте о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ - РИА Новости, 11.07.2022
Нилов рассказал о проекте о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ
Законопроект, который предусматривает наделение военнослужащих органов федеральной службы безопасности статусом ветерана боевых действий находится в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:30
2022-07-11T15:54
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Законопроект, который предусматривает наделение военнослужащих органов федеральной службы безопасности статусом ветерана боевых действий находится в правительстве для получения официального отзыва, сообщил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале."Речь о законопроекте, наделяющем статусом ветеранов и инвалидов боевых действий военнослужащих (в том числе запаса) органов федеральной службы безопасности. Сейчас ждём заключение правительства", - написал он.Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, статус ветерана боевых действий будет предоставляться военнослужащим ФСБ, выполнявшим задачи в ходе спецоперации России на Украине. Кроме того, военнослужащие, ставшие инвалидами в результате полученных ранений, смогут получить статус инвалида боевых действий."Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничной территории РФ, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года", - говорится в пояснительной записке к проекту, документ размещен в Telegram-канале Нилова.Глава думского комитета уточнил, что после того, как будет получен отзыв правительства, проект буде направлен на рассмотрение ГД.
https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801229116.html
https://ria.ru/20220705/veteran-1800486913.html
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украина
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общество, россия, украина, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф
15:30 11.07.2022 (обновлено: 15:54 11.07.2022)
 
Нилов рассказал о проекте о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ

Нилов рассказал о проекте о присвоении статуса ветерана боевых действий военнослужащим ФСБ

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Законопроект, который предусматривает наделение военнослужащих органов федеральной службы безопасности статусом ветерана боевых действий находится в правительстве для получения официального отзыва, сообщил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
"Речь о законопроекте, наделяющем статусом ветеранов и инвалидов боевых действий военнослужащих (в том числе запаса) органов федеральной службы безопасности. Сейчас ждём заключение правительства", - написал он.
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Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, статус ветерана боевых действий будет предоставляться военнослужащим ФСБ, выполнявшим задачи в ходе спецоперации России на Украине. Кроме того, военнослужащие, ставшие инвалидами в результате полученных ранений, смогут получить статус инвалида боевых действий.
"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничной территории РФ, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года", - говорится в пояснительной записке к проекту, документ размещен в Telegram-канале Нилова.
Глава думского комитета уточнил, что после того, как будет получен отзыв правительства, проект буде направлен на рассмотрение ГД.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФ
 
 
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