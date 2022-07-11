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Семь человек пострадали на теплоходе, севшем на мель на реке Лена в Якутии - РИА Новости, 11.07.2022
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Семь человек пострадали на теплоходе, севшем на мель на реке Лена в Якутии
Семь человек пострадали на теплоходе, севшем на мель на реке Лена в Якутии - РИА Новости, 11.07.2022
Семь человек пострадали на теплоходе, севшем на мель на реке Лена в Якутии
Семь человек пострадали на теплоходе "Метеор-235", севшем на мель на реке Лена в Якутии, начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточного... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T06:14
2022-07-11T06:14
происшествия
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ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Семь человек пострадали на теплоходе "Метеор-235", севшем на мель на реке Лена в Якутии, начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.По предварительным данным, в понедельник в 3.30 по местному времени в трех километрах от села "Графский Берег" Намского района Якутии на середине реки Лена сел на мель теплоход "Метеор-235", выполняющий заказной рейс "Лямпушка (Кобяйский район) – Якутск"."На борту судна находились девять пассажиров, шесть члена экипажа. В результате происшествия пострадали семь человек, в настоящее время они эвакуированы на берег и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщенииСледователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия
06:14 11.07.2022
 
Семь человек пострадали на теплоходе, севшем на мель на реке Лена в Якутии

Семь человек пострадали на теплоходе "Метеор-235", севшем на мель на реке Лена в Якутии

© РИА Новости / Руслан КривобокРека Лена
Река Лена - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Река Лена. Архивное фото
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ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Семь человек пострадали на теплоходе "Метеор-235", севшем на мель на реке Лена в Якутии, начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"По факту происшествия, произошедшего с судном "Метеор-235" на реке Лена в Республике Саха (Якутия), следственными органами Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки", - рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, в понедельник в 3.30 по местному времени в трех километрах от села "Графский Берег" Намского района Якутии на середине реки Лена сел на мель теплоход "Метеор-235", выполняющий заказной рейс "Лямпушка (Кобяйский район) – Якутск".
"На борту судна находились девять пассажиров, шесть члена экипажа. В результате происшествия пострадали семь человек, в настоящее время они эвакуированы на берег и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении
Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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