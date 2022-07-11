https://ria.ru/20220711/teplokhod-1801602962.html

Семь человек пострадали на теплоходе, севшем на мель на реке Лена в Якутии

Семь человек пострадали на теплоходе, севшем на мель на реке Лена в Якутии - РИА Новости, 11.07.2022

Семь человек пострадали на теплоходе, севшем на мель на реке Лена в Якутии

Семь человек пострадали на теплоходе "Метеор-235", севшем на мель на реке Лена в Якутии, начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточного... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T06:14

2022-07-11T06:14

2022-07-11T06:14

происшествия

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ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Семь человек пострадали на теплоходе "Метеор-235", севшем на мель на реке Лена в Якутии, начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.По предварительным данным, в понедельник в 3.30 по местному времени в трех километрах от села "Графский Берег" Намского района Якутии на середине реки Лена сел на мель теплоход "Метеор-235", выполняющий заказной рейс "Лямпушка (Кобяйский район) – Якутск"."На борту судна находились девять пассажиров, шесть члена экипажа. В результате происшествия пострадали семь человек, в настоящее время они эвакуированы на берег и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщенииСледователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220529/rossiya-1791557150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия