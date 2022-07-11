https://ria.ru/20220711/skulptura-1801645831.html

В Приморье отреагировали на обсуждения скандальной скульптуры в соцсетях

В Приморье отреагировали на обсуждения скандальной скульптуры в соцсетях - РИА Новости, 11.07.2022

В Приморье отреагировали на обсуждения скандальной скульптуры в соцсетях

Скульптура матери с ребенком во Владивостоке, вызвавшая бурное обсуждение в соцсетях, символизирует подвиг женщин, ждущих своих сыновей и мужей, важен ее смысл, РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:07

2022-07-11T11:07

2022-07-11T11:07

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Скульптура матери с ребенком во Владивостоке, вызвавшая бурное обсуждение в соцсетях, символизирует подвиг женщин, ждущих своих сыновей и мужей, важен ее смысл, а не то, во что одета героиня монумента, пояснила РИА Новости депутат законодательного собрания Приморья Любовь Терендина, по инициативе которой появилась скульптура.Ранее во Владивостоке на набережной недалеко от центра города открыли скульптуру под названием "Мама Владивостока": девушка в легком платье придерживает мальчика в бескозырке, смотрящего на море. Скульптура была установлена по инициативе Терендиной и за ее счет. По данным местных СМИ, скульптор - Петр Бобров. Как рассказал РИА Новости начальник отдела архитектуры и городской среды мэрии Павел Шугуров, это художник-самоучка. В соцсетях мнения о скульптуре разделились: кто-то поддержал идею, но некоторые отметили, что девушка без нижнего белья и с непропорциональными руками. В ряде Telegram-каналов скульптуру сравнили со скандально известной нововоронежской Аленкой."Каждый дарит то, что может подарить. Я сделала такой подарок городу. Я сама многодетная мама, мой муж ходил в море. И это большой труд – ждать супруга из моря, из командировки. Если твой муж находится сейчас на спецоперации, это вдвойне сложнее, но мы - жены, матери - ждем", - рассказала Терендина.Она отметила, что в этой скульптуре главное - посыл, ее смысл - показать важность роли матери и жены. "Мама с ребенком ждет - какая разница, во что она одета. Художник так увидел. Он вдохновился (местной певицей – ред.) Лялей Алексаковой и сделал такую скульптуру. Это образ, символ. А люди обсуждают детали, забывая о главном. А главное – это символ. А то, что скульптура всех взбудоражила, это прекрасно. Это говорит о том, что это нужно и важно, что наш город, наши женщины, мамы нуждаются в том, чтобы кто-то сказал: "Вы героиня, вы заслуживаете того, чтобы в честь вашего подвига, особенно в это нелегкое время, была воздвигнута скульптура", - отметила собеседница агентства.По ее словам, она хотела, чтобы в скульптуре был отражен образ Ассоль, которая ждет."Более того, у меня есть идея, я предложу ее мэру Константину Шестакову. Он хочет 17 километров набережной вдоль Владивостока сделать пешеходными. Можно предложить бизнесу и организациям поучаствовать и через каждый километр поставить по скульптуре, сделать композиционный ряд, который будет связан с морем, с матерями", - добавила депутат.

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800274250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, владивосток, общество, новости культуры