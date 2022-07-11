Рейтинг@Mail.ru
В Приморье отреагировали на обсуждения скандальной скульптуры в соцсетях - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220711/skulptura-1801645831.html
В Приморье отреагировали на обсуждения скандальной скульптуры в соцсетях
В Приморье отреагировали на обсуждения скандальной скульптуры в соцсетях - РИА Новости, 11.07.2022
В Приморье отреагировали на обсуждения скандальной скульптуры в соцсетях
Скульптура матери с ребенком во Владивостоке, вызвавшая бурное обсуждение в соцсетях, символизирует подвиг женщин, ждущих своих сыновей и мужей, важен ее смысл, РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:07
2022-07-11T11:07
культура
приморский край
владивосток
общество
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643520_0:372:885:870_1920x0_80_0_0_24abfd77c899ba799ba78ddd7bf38d72.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Скульптура матери с ребенком во Владивостоке, вызвавшая бурное обсуждение в соцсетях, символизирует подвиг женщин, ждущих своих сыновей и мужей, важен ее смысл, а не то, во что одета героиня монумента, пояснила РИА Новости депутат законодательного собрания Приморья Любовь Терендина, по инициативе которой появилась скульптура.Ранее во Владивостоке на набережной недалеко от центра города открыли скульптуру под названием "Мама Владивостока": девушка в легком платье придерживает мальчика в бескозырке, смотрящего на море. Скульптура была установлена по инициативе Терендиной и за ее счет. По данным местных СМИ, скульптор - Петр Бобров. Как рассказал РИА Новости начальник отдела архитектуры и городской среды мэрии Павел Шугуров, это художник-самоучка. В соцсетях мнения о скульптуре разделились: кто-то поддержал идею, но некоторые отметили, что девушка без нижнего белья и с непропорциональными руками. В ряде Telegram-каналов скульптуру сравнили со скандально известной нововоронежской Аленкой."Каждый дарит то, что может подарить. Я сделала такой подарок городу. Я сама многодетная мама, мой муж ходил в море. И это большой труд – ждать супруга из моря, из командировки. Если твой муж находится сейчас на спецоперации, это вдвойне сложнее, но мы - жены, матери - ждем", - рассказала Терендина.Она отметила, что в этой скульптуре главное - посыл, ее смысл - показать важность роли матери и жены. "Мама с ребенком ждет - какая разница, во что она одета. Художник так увидел. Он вдохновился (местной певицей – ред.) Лялей Алексаковой и сделал такую скульптуру. Это образ, символ. А люди обсуждают детали, забывая о главном. А главное – это символ. А то, что скульптура всех взбудоражила, это прекрасно. Это говорит о том, что это нужно и важно, что наш город, наши женщины, мамы нуждаются в том, чтобы кто-то сказал: "Вы героиня, вы заслуживаете того, чтобы в честь вашего подвига, особенно в это нелегкое время, была воздвигнута скульптура", - отметила собеседница агентства.По ее словам, она хотела, чтобы в скульптуре был отражен образ Ассоль, которая ждет."Более того, у меня есть идея, я предложу ее мэру Константину Шестакову. Он хочет 17 километров набережной вдоль Владивостока сделать пешеходными. Можно предложить бизнесу и организациям поучаствовать и через каждый километр поставить по скульптуре, сделать композиционный ряд, который будет связан с морем, с матерями", - добавила депутат.
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800274250.html
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643520_0:360:885:1024_1920x0_80_0_0_08d9985b85e41b0be442c3e4fa89266e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, владивосток, общество, новости культуры
11:07 11.07.2022
 
В Приморье отреагировали на обсуждения скандальной скульптуры в соцсетях

Инициатор скандальной скульптуры во Владивостоке заявила, что важен ее смысл, а не вид

© Фото : Любовь ТерендинаСкульптура "Мама Владивостока"
Скульптура Мама Владивостока - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : Любовь Терендина
Скульптура "Мама Владивостока"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Скульптура матери с ребенком во Владивостоке, вызвавшая бурное обсуждение в соцсетях, символизирует подвиг женщин, ждущих своих сыновей и мужей, важен ее смысл, а не то, во что одета героиня монумента, пояснила РИА Новости депутат законодательного собрания Приморья Любовь Терендина, по инициативе которой появилась скульптура.
Ранее во Владивостоке на набережной недалеко от центра города открыли скульптуру под названием "Мама Владивостока": девушка в легком платье придерживает мальчика в бескозырке, смотрящего на море. Скульптура была установлена по инициативе Терендиной и за ее счет. По данным местных СМИ, скульптор - Петр Бобров. Как рассказал РИА Новости начальник отдела архитектуры и городской среды мэрии Павел Шугуров, это художник-самоучка. В соцсетях мнения о скульптуре разделились: кто-то поддержал идею, но некоторые отметили, что девушка без нижнего белья и с непропорциональными руками. В ряде Telegram-каналов скульптуру сравнили со скандально известной нововоронежской Аленкой.
"Каждый дарит то, что может подарить. Я сделала такой подарок городу. Я сама многодетная мама, мой муж ходил в море. И это большой труд – ждать супруга из моря, из командировки. Если твой муж находится сейчас на спецоперации, это вдвойне сложнее, но мы - жены, матери - ждем", - рассказала Терендина.
Она отметила, что в этой скульптуре главное - посыл, ее смысл - показать важность роли матери и жены. "Мама с ребенком ждет - какая разница, во что она одета. Художник так увидел. Он вдохновился (местной певицей – ред.) Лялей Алексаковой и сделал такую скульптуру. Это образ, символ. А люди обсуждают детали, забывая о главном. А главное – это символ. А то, что скульптура всех взбудоражила, это прекрасно. Это говорит о том, что это нужно и важно, что наш город, наши женщины, мамы нуждаются в том, чтобы кто-то сказал: "Вы героиня, вы заслуживаете того, чтобы в честь вашего подвига, особенно в это нелегкое время, была воздвигнута скульптура", - отметила собеседница агентства.
Скульптура Венок чешской художницы Вероники Псотковой - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 09:26
Пользователей Сети ужаснула чешская скульптура в честь украинских матерей
По ее словам, она хотела, чтобы в скульптуре был отражен образ Ассоль, которая ждет.
"Более того, у меня есть идея, я предложу ее мэру Константину Шестакову. Он хочет 17 километров набережной вдоль Владивостока сделать пешеходными. Можно предложить бизнесу и организациям поучаствовать и через каждый километр поставить по скульптуре, сделать композиционный ряд, который будет связан с морем, с матерями", - добавила депутат.
 
КультураПриморский крайВладивостокОбществоНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала