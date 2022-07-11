https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801653959.html

Правительство Шри-Ланки назвало условие ухода в отставку

Правительство Шри-Ланки назвало условие ухода в отставку - РИА Новости, 11.07.2022

Правительство Шри-Ланки назвало условие ухода в отставку

Действующий кабинет министров Шри Ланки уйдет в отставку только после формирования правительства с участием всех политических партий, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:30

2022-07-11T11:30

2022-07-11T11:31

в мире

готабая раджапакса

шри-ланка

политический кризис в шри-ланке

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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Действующий кабинет министров Шри Ланки уйдет в отставку только после формирования правительства с участием всех политических партий, говорится в заявлении пресс-службы офиса премьер-министра страны.Газета сообщает со ссылкой на пресс-службу, что утром в понедельник премьер-министр Ранил Викремесингхе провел совещание с членами кабинета министров.Все министры, участвовавшие в обсуждении, придерживались мнения, что как только будет достигнута договоренность о формировании всепартийного правительства, они готовы передать свои обязанности этому правительству, говорится в сообщении.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.

https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801642906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке