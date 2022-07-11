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Правительство Шри-Ланки назвало условие ухода в отставку - РИА Новости, 11.07.2022
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Правительство Шри-Ланки назвало условие ухода в отставку
Правительство Шри-Ланки назвало условие ухода в отставку - РИА Новости, 11.07.2022
Правительство Шри-Ланки назвало условие ухода в отставку
Действующий кабинет министров Шри Ланки уйдет в отставку только после формирования правительства с участием всех политических партий, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:30
2022-07-11T11:31
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Действующий кабинет министров Шри Ланки уйдет в отставку только после формирования правительства с участием всех политических партий, говорится в заявлении пресс-службы офиса премьер-министра страны.Газета сообщает со ссылкой на пресс-службу, что утром в понедельник премьер-министр Ранил Викремесингхе провел совещание с членами кабинета министров.Все министры, участвовавшие в обсуждении, придерживались мнения, что как только будет достигнута договоренность о формировании всепартийного правительства, они готовы передать свои обязанности этому правительству, говорится в сообщении.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
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в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
11:30 11.07.2022 (обновлено: 11:31 11.07.2022)
 
Правительство Шри-Ланки назвало условие ухода в отставку

Кабмин Шри-Ланки уйдет в отставку после формирования нового всепартийного правительства

© AP Photo / Thilina KaluthotageПротестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка
Протестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Thilina Kaluthotage
Протестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Действующий кабинет министров Шри Ланки уйдет в отставку только после формирования правительства с участием всех политических партий, говорится в заявлении пресс-службы офиса премьер-министра страны.
"Кабинет министров уйдет в отставку только после того, как будет достигнута договоренность о всепартийном правительстве", - говорится в заявлении, которое цитирует интернет-версия газеты Daily Mirror.
Газета сообщает со ссылкой на пресс-службу, что утром в понедельник премьер-министр Ранил Викремесингхе провел совещание с членами кабинета министров.
Все министры, участвовавшие в обсуждении, придерживались мнения, что как только будет достигнута договоренность о формировании всепартийного правительства, они готовы передать свои обязанности этому правительству, говорится в сообщении.
Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
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