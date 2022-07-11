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В Мурманске отремонтируют 29 участков автодорог по нацпроекту - РИА Новости, 11.07.2022
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Мурманская область
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В Мурманске отремонтируют 29 участков автодорог по нацпроекту
В Мурманске отремонтируют 29 участков автодорог по нацпроекту - РИА Новости, 11.07.2022
В Мурманске отремонтируют 29 участков автодорог по нацпроекту
Ремонтные работы в этом году в Мурманске будут проведены на 29 участках автодорог общей протяженностью 14 километров, сообщила пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:05
2022-07-11T17:05
мурманская область
мурманск
мурманская область
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МУРМАНСК, 11 июл — РИА Новости. Ремонтные работы в этом году в Мурманске будут проведены на 29 участках автодорог общей протяженностью 14 километров, сообщила пресс-служба мэрии города.Короткое северное лето — пора активных ремонтных работ, в том числе и на автодорожной сети. В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" обновляется 29 участков автодорог общей протяженностью свыше 14 километров. В 2021 году в Мурманске отремонтировали 26 улиц протяженностью почти 17 километров."Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин отметил, что в эту ремонтную кампанию акцент сделан на синхронизации работ с планами ресурсоснабжающих организаций, то есть к реконструкции объектов дорожной инфраструктуры приступают после окончания ремонта подземных коммуникаций", - говорится в сообщении.Объем дорожных работ в этом году, по данным мэрии, значительный. Обновляется не только само покрытие дорог, но ведутся работы по монтажу бортового камня, устройству тротуаров. Работы ведутся в разных частях города. Дополнительно в рамках выделенной субсидии предусмотрено выполнение ремонта на площади не менее 30 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
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мурманск, мурманская область
17:05 11.07.2022
 

В Мурманске отремонтируют 29 участков автодорог по нацпроекту

© РИА Новости / Илья ПиталевДорожный знак "Ремонт дороги"
Дорожный знак Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Дорожный знак "Ремонт дороги". Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 11 июл — РИА Новости. Ремонтные работы в этом году в Мурманске будут проведены на 29 участках автодорог общей протяженностью 14 километров, сообщила пресс-служба мэрии города.
Короткое северное лето — пора активных ремонтных работ, в том числе и на автодорожной сети. В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" обновляется 29 участков автодорог общей протяженностью свыше 14 километров. В 2021 году в Мурманске отремонтировали 26 улиц протяженностью почти 17 километров.
"Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин отметил, что в эту ремонтную кампанию акцент сделан на синхронизации работ с планами ресурсоснабжающих организаций, то есть к реконструкции объектов дорожной инфраструктуры приступают после окончания ремонта подземных коммуникаций", - говорится в сообщении.
Объем дорожных работ в этом году, по данным мэрии, значительный. Обновляется не только само покрытие дорог, но ведутся работы по монтажу бортового камня, устройству тротуаров. Работы ведутся в разных частях города. Дополнительно в рамках выделенной субсидии предусмотрено выполнение ремонта на площади не менее 30 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
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