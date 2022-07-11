https://ria.ru/20220711/remont-1801761892.html

В Мурманске отремонтируют 29 участков автодорог по нацпроекту

В Мурманске отремонтируют 29 участков автодорог по нацпроекту - РИА Новости, 11.07.2022

В Мурманске отремонтируют 29 участков автодорог по нацпроекту

Ремонтные работы в этом году в Мурманске будут проведены на 29 участках автодорог общей протяженностью 14 километров, сообщила пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:05

2022-07-11T17:05

2022-07-11T17:05

мурманская область

мурманск

мурманская область

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МУРМАНСК, 11 июл — РИА Новости. Ремонтные работы в этом году в Мурманске будут проведены на 29 участках автодорог общей протяженностью 14 километров, сообщила пресс-служба мэрии города.Короткое северное лето — пора активных ремонтных работ, в том числе и на автодорожной сети. В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" обновляется 29 участков автодорог общей протяженностью свыше 14 километров. В 2021 году в Мурманске отремонтировали 26 улиц протяженностью почти 17 километров."Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин отметил, что в эту ремонтную кампанию акцент сделан на синхронизации работ с планами ресурсоснабжающих организаций, то есть к реконструкции объектов дорожной инфраструктуры приступают после окончания ремонта подземных коммуникаций", - говорится в сообщении.Объем дорожных работ в этом году, по данным мэрии, значительный. Обновляется не только само покрытие дорог, но ведутся работы по монтажу бортового камня, устройству тротуаров. Работы ведутся в разных частях города. Дополнительно в рамках выделенной субсидии предусмотрено выполнение ремонта на площади не менее 30 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

https://ria.ru/20220629/dom-1799022395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманск, мурманская область