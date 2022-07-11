https://ria.ru/20220711/povestka-1801656520.html

Совет Госдумы обсудил повестку на 15 июля

Совет Госдумы обсудил повестку на 15 июля - РИА Новости, 11.07.2022

Совет Госдумы обсудил повестку на 15 июля

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что на Совете ГД обсуждалась повестка на 15 июля, планируется обсуждение 60 с небольшим... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:43

2022-07-11T11:43

2022-07-11T11:53

госдума рф

политика

владимир васильев

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что на Совете ГД обсуждалась повестка на 15 июля, планируется обсуждение 60 с небольшим вопросов."Необходимо, чтобы процессы, происходящие сейчас, получили правовое реагирование. Поэтому на совете обсуждалась повестка на 15 число, планируется 60 с небольшим вопросов", - сообщил Васильев журналистам.В понедельник Совет Думы принял решение провести пленарное заседание палаты 15 июля в 10 утра.

https://ria.ru/20220711/sovfed-1801645521.html

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Влада Копылова

госдума рф, политика, владимир васильев