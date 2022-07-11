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Совет Госдумы обсудил повестку на 15 июля - РИА Новости, 11.07.2022
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Совет Госдумы обсудил повестку на 15 июля
Совет Госдумы обсудил повестку на 15 июля - РИА Новости, 11.07.2022
Совет Госдумы обсудил повестку на 15 июля
Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что на Совете ГД обсуждалась повестка на 15 июля, планируется обсуждение 60 с небольшим... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:43
2022-07-11T11:53
госдума рф
политика
владимир васильев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что на Совете ГД обсуждалась повестка на 15 июля, планируется обсуждение 60 с небольшим вопросов."Необходимо, чтобы процессы, происходящие сейчас, получили правовое реагирование. Поэтому на совете обсуждалась повестка на 15 число, планируется 60 с небольшим вопросов", - сообщил Васильев журналистам.В понедельник Совет Думы принял решение провести пленарное заседание палаты 15 июля в 10 утра.
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госдума рф, политика, владимир васильев
11:43 11.07.2022 (обновлено: 11:53 11.07.2022)
 
Совет Госдумы обсудил повестку на 15 июля

Депутат Васильев сообщил, что Совет Госдумы обсудил повестку заседания на 15 июля

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание в Государственной думы РФ
Пленарное заседание в Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что на Совете ГД обсуждалась повестка на 15 июля, планируется обсуждение 60 с небольшим вопросов.
"Необходимо, чтобы процессы, происходящие сейчас, получили правовое реагирование. Поэтому на совете обсуждалась повестка на 15 число, планируется 60 с небольшим вопросов", - сообщил Васильев журналистам.
В понедельник Совет Думы принял решение провести пленарное заседание палаты 15 июля в 10 утра.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11:07
Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля
 
Госдума РФПолитикаВладимир Васильев
 
 
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