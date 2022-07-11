https://ria.ru/20220711/pogoda-1801759880.html
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 11.07.2022
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за дождя, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:59
2022-07-11T16:59
2022-07-11T17:11
санкт-петербург
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за дождя, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 18 часов 11 июля до 00 часов 12 июля на территории Санкт Петербурга объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя", - говорится в сообщении. Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал, что к городу подходит теплый атмосферный фронт от циклона ZELDA, который формируется на юге и смещается на территорию Белоруссии. Ночью прохождение теплого фронта через Петербург и Ленинградскую область будет сопровождаться ливнями, грозами местами с градом и усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Днем во вторник в Петербурге температура воздуха повысится до 26-31 градусов тепла, но во второй половине дня ожидаются дожди, гроза и град.
https://ria.ru/20220710/moskva-1801568541.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, происшествия, ленинградская область
16:59 11.07.2022 (обновлено: 17:11 11.07.2022)
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя