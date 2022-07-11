https://ria.ru/20220711/pavodok-1801733305.html

Паводок в Приамурье не угрожает домам, заверил губернатор

Паводок в Приамурье не угрожает домам, заверил губернатор - РИА Новости, 11.07.2022

Паводок в Приамурье не угрожает домам, заверил губернатор

Паводок наблюдается на реке Амур в Амурской области, он не угрожает домам, но может затронуть некоторые участки дорог, сообщил губернатор региона Василий Орлов... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:34

2022-07-11T15:34

2022-07-11T15:39

амурская область

происшествия

амур (река)

амурская область

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Паводок наблюдается на реке Амур в Амурской области, он не угрожает домам, но может затронуть некоторые участки дорог, сообщил губернатор региона Василий Орлов на своем канале в Telegram.Ранее паводок в Забайкалье повредил 10 мостов и 45 участков дорог."По Амуру проходит паводок, который пришел к нам из Забайкальского края. Опасности для жителей он не представляет, угрозы для подтопления жилых домов или социальных объектов нет", - говорится в сообщении губернатора.По словам Орлова, пока подтоплен только участок дороги Игнашино — Ерофей Павлович, туда уже выехали спасатели.С 12 июля группы спасателей отправятся в населенные пункты выше по течению Амура, чтобы следить за ситуацией и в случае необходимости организовывать лодочные переправы.

https://ria.ru/20220711/enot-1801633524.html

амур (река)

амурская область

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происшествия, амур (река), амурская область