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Паводок в Приамурье не угрожает домам, заверил губернатор
Паводок в Приамурье не угрожает домам, заверил губернатор - РИА Новости, 11.07.2022
Паводок в Приамурье не угрожает домам, заверил губернатор
Паводок наблюдается на реке Амур в Амурской области, он не угрожает домам, но может затронуть некоторые участки дорог, сообщил губернатор региона Василий Орлов... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:34
2022-07-11T15:34
2022-07-11T15:39
амурская область
происшествия
амур (река)
амурская область
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Паводок наблюдается на реке Амур в Амурской области, он не угрожает домам, но может затронуть некоторые участки дорог, сообщил губернатор региона Василий Орлов на своем канале в Telegram.Ранее паводок в Забайкалье повредил 10 мостов и 45 участков дорог."По Амуру проходит паводок, который пришел к нам из Забайкальского края. Опасности для жителей он не представляет, угрозы для подтопления жилых домов или социальных объектов нет", - говорится в сообщении губернатора.По словам Орлова, пока подтоплен только участок дороги Игнашино — Ерофей Павлович, туда уже выехали спасатели.С 12 июля группы спасателей отправятся в населенные пункты выше по течению Амура, чтобы следить за ситуацией и в случае необходимости организовывать лодочные переправы.
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происшествия, амур (река), амурская область
15:34 11.07.2022 (обновлено: 15:39 11.07.2022)
Паводок в Приамурье не угрожает домам, заверил губернатор
Губернатор Орлов: паводок в Приамурье может затронуть участки дорог, но не угрожает домам