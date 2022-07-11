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Паводок в Приамурье не угрожает домам, заверил губернатор - РИА Новости, 11.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220711/pavodok-1801733305.html
Паводок в Приамурье не угрожает домам, заверил губернатор
Паводок в Приамурье не угрожает домам, заверил губернатор - РИА Новости, 11.07.2022
Паводок в Приамурье не угрожает домам, заверил губернатор
Паводок наблюдается на реке Амур в Амурской области, он не угрожает домам, но может затронуть некоторые участки дорог, сообщил губернатор региона Василий Орлов... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:34
2022-07-11T15:39
амурская область
происшествия
амур (река)
амурская область
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Паводок наблюдается на реке Амур в Амурской области, он не угрожает домам, но может затронуть некоторые участки дорог, сообщил губернатор региона Василий Орлов на своем канале в Telegram.Ранее паводок в Забайкалье повредил 10 мостов и 45 участков дорог."По Амуру проходит паводок, который пришел к нам из Забайкальского края. Опасности для жителей он не представляет, угрозы для подтопления жилых домов или социальных объектов нет", - говорится в сообщении губернатора.По словам Орлова, пока подтоплен только участок дороги Игнашино — Ерофей Павлович, туда уже выехали спасатели.С 12 июля группы спасателей отправятся в населенные пункты выше по течению Амура, чтобы следить за ситуацией и в случае необходимости организовывать лодочные переправы.
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происшествия, амур (река), амурская область
15:34 11.07.2022 (обновлено: 15:39 11.07.2022)
 
Паводок в Приамурье не угрожает домам, заверил губернатор

Губернатор Орлов: паводок в Приамурье может затронуть участки дорог, но не угрожает домам

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Паводок наблюдается на реке Амур в Амурской области, он не угрожает домам, но может затронуть некоторые участки дорог, сообщил губернатор региона Василий Орлов на своем канале в Telegram.
Ранее паводок в Забайкалье повредил 10 мостов и 45 участков дорог.
"По Амуру проходит паводок, который пришел к нам из Забайкальского края. Опасности для жителей он не представляет, угрозы для подтопления жилых домов или социальных объектов нет", - говорится в сообщении губернатора.
По словам Орлова, пока подтоплен только участок дороги Игнашино — Ерофей Павлович, туда уже выехали спасатели.
С 12 июля группы спасателей отправятся в населенные пункты выше по течению Амура, чтобы следить за ситуацией и в случае необходимости организовывать лодочные переправы.
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