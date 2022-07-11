https://ria.ru/20220711/orenburzhe-1801757573.html

Оренбуржью выделят на инфраструктурные проекты и ЖКХ более 12 млд рублей

Оренбуржью выделят на инфраструктурные проекты и ЖКХ более 12 млд рублей - РИА Новости, 11.07.2022

Оренбуржью выделят на инфраструктурные проекты и ЖКХ более 12 млд рублей

Оренбургская область получит из федерального бюджета на реализацию проектов в области инфраструктуры, а также на строительство и модернизацию объектов ЖКХ более РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:52

2022-07-11T16:52

2022-07-11T16:52

оренбургская область

денис паслер

новотроицк

бузулук

оренбург

жкх

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ОРЕНБУРГ, 11 июл- РИА Новости. Оренбургская область получит из федерального бюджета на реализацию проектов в области инфраструктуры, а также на строительство и модернизацию объектов ЖКХ более 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона."Основным инструментом является инфраструктурный кредит. Оренбуржью одобрена заявка на реализацию в 2022–2024 годах трех инфраструктурных проектов стоимостью 5,9 миллиарда рублей. Речь идет о комплексной застройке жилого микрорайона "Молодой Оренбург" площадью более 600 гектаров на северо-востоке города, проекте модернизации транспортной инфраструктуры и мероприятиях по электроснабжению в рамках проекта строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Оренбуржье". Часть средств уже доведена, ведется подготовка к реализации проектов", - говорится в сообщении пресс-службы.Также регион получит более 2 миллиардов рублей инфраструктурного кредита на строительство двух двухуровневых транспортных развязок клеверного типа, порядка 2,15 миллиарда рублей будет выделено на финансирование строительства, реконструкции и модернизации объектов ЖКХ.По данным пресс-службы, регионом уже поданы заявки на получение займов для реализации 13 проектов модернизации в сферах тепло- и водоснабжения в Оренбурге, Бузулуке, Новотроицке, Орске и Кувандыкском городском округе. Общая стоимость проектов составляет 2,63 миллиарда рублей, из которых 2,15 миллиарда – федеральные средства.Фондом содействия реформированию ЖКХ региону одобрена финансовая поддержка в размере почти 2,2 миллиарда рублей для досрочного завершения программы по сокращению непригодного для проживания жилого фонда. Благодаря этому до конца следующего года новые квартиры получат более трех тысяч жителей региона."За последний год мы значительно усилили проработку каждой заявки уже на уровне муниципального образования. Из правительства области выходит документ, в котором просчитаны все детали и даётся глубокое обоснование потребностей. В связи с этим регион имеет высокую долю одобренных заявок на федеральную поддержку", - прокомментировал губернатор Денис Паслер.

https://ria.ru/20220708/orenburzhe-1801226963.html

новотроицк

бузулук

оренбург

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Артем Смирнов

денис паслер, новотроицк, бузулук, оренбург, жкх