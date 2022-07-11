https://ria.ru/20220711/oman-1801742480.html

Власти Омана закрыли все достопримечательности из-за непогоды

Власти Омана закрыли все достопримечательности из-за непогоды - РИА Новости, 11.07.2022

Власти Омана закрыли все достопримечательности из-за непогоды

Управление гражданской обороны и чрезвычайной помощи (CDAA) Омана приостановило работу всех туробъектов в султанате из-за непогоды, сообщает Gulf News.Такое... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:37

2022-07-11T16:37

2022-07-11T16:37

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Управление гражданской обороны и чрезвычайной помощи (CDAA) Омана приостановило работу всех туробъектов в султанате из-за непогоды, сообщает Gulf News.Такое решение было принято после того, как в ряде регионов появились данные о гибели людей, застигнутых стихией врасплох.Так, восемь иностранцев утонули в море у берегов провинции Дофар на юге государства. Еще два человека погибли после того, как их автомобиль перевернуло сильным ветром в городе Сухар. Кроме того, в различных районах идут поиски людей, пропавших в непогоду.Отмечается, что туробъекты будут закрыты до улучшения погодных условий.Сильные ветра и ливни, которые вызывают оползни и наводнения, обрушились на страну несколько дней назад. На ближайшие дни прогноз погоды неблагоприятный.

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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