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Власти Омана закрыли все достопримечательности из-за непогоды - РИА Новости, 11.07.2022
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Туризм
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Власти Омана закрыли все достопримечательности из-за непогоды
Власти Омана закрыли все достопримечательности из-за непогоды - РИА Новости, 11.07.2022
Власти Омана закрыли все достопримечательности из-за непогоды
Управление гражданской обороны и чрезвычайной помощи (CDAA) Омана приостановило работу всех туробъектов в султанате из-за непогоды, сообщает Gulf News.Такое... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:37
2022-07-11T16:37
туризм
туризм
оман
новости - туризм
достопримечательности
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Управление гражданской обороны и чрезвычайной помощи (CDAA) Омана приостановило работу всех туробъектов в султанате из-за непогоды, сообщает Gulf News.Такое решение было принято после того, как в ряде регионов появились данные о гибели людей, застигнутых стихией врасплох.Так, восемь иностранцев утонули в море у берегов провинции Дофар на юге государства. Еще два человека погибли после того, как их автомобиль перевернуло сильным ветром в городе Сухар. Кроме того, в различных районах идут поиски людей, пропавших в непогоду.Отмечается, что туробъекты будут закрыты до улучшения погодных условий.Сильные ветра и ливни, которые вызывают оползни и наводнения, обрушились на страну несколько дней назад. На ближайшие дни прогноз погоды неблагоприятный.
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туризм, оман, новости - туризм, достопримечательности
16:37 11.07.2022
 
Власти Омана закрыли все достопримечательности из-за непогоды

В Омане временно закрыли все туристические достопримечательности из-за ураганов и ливней

© Pixabay / Pixabay / Rimaz RaufВерблюды в Салале, Оман
Верблюды в Салале, Оман - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Pixabay / Pixabay / Rimaz Rauf
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Управление гражданской обороны и чрезвычайной помощи (CDAA) Омана приостановило работу всех туробъектов в султанате из-за непогоды, сообщает Gulf News.

Такое решение было принято после того, как в ряде регионов появились данные о гибели людей, застигнутых стихией врасплох.
Так, восемь иностранцев утонули в море у берегов провинции Дофар на юге государства. Еще два человека погибли после того, как их автомобиль перевернуло сильным ветром в городе Сухар. Кроме того, в различных районах идут поиски людей, пропавших в непогоду.

Отмечается, что туробъекты будут закрыты до улучшения погодных условий.
Сильные ветра и ливни, которые вызывают оползни и наводнения, обрушились на страну несколько дней назад. На ближайшие дни прогноз погоды неблагоприятный.
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