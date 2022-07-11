Власти Омана закрыли все достопримечательности из-за непогоды
В Омане временно закрыли все туристические достопримечательности из-за ураганов и ливней
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Управление гражданской обороны и чрезвычайной помощи (CDAA) Омана приостановило работу всех туробъектов в султанате из-за непогоды, сообщает Gulf News.
Такое решение было принято после того, как в ряде регионов появились данные о гибели людей, застигнутых стихией врасплох.
Такое решение было принято после того, как в ряде регионов появились данные о гибели людей, застигнутых стихией врасплох.
Так, восемь иностранцев утонули в море у берегов провинции Дофар на юге государства. Еще два человека погибли после того, как их автомобиль перевернуло сильным ветром в городе Сухар. Кроме того, в различных районах идут поиски людей, пропавших в непогоду.
Отмечается, что туробъекты будут закрыты до улучшения погодных условий.
Отмечается, что туробъекты будут закрыты до улучшения погодных условий.
Сильные ветра и ливни, которые вызывают оползни и наводнения, обрушились на страну несколько дней назад. На ближайшие дни прогноз погоды неблагоприятный.
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