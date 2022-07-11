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Защита новосибирского ученого Колкера обжалует решение о его аресте

Защита новосибирского ученого Колкера обжалует решение о его аресте - РИА Новости, 11.07.2022

Защита новосибирского ученого Колкера обжалует решение о его аресте

Защита подозреваемого в госизмене ученого-физика Дмитрия Колкера, который спустя два дня после ареста скончался, будет настаивать на отмене этого решения суда в РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T06:57

2022-07-11T06:57

2022-07-11T06:57

происшествия

новосибирск

россия

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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Защита подозреваемого в госизмене ученого-физика Дмитрия Колкера, который спустя два дня после ареста скончался, будет настаивать на отмене этого решения суда в кассационной инстанции, заявил журналистам адвокат ученого Александр Федулов.Ранее в понедельник Новосибирский областной суд признал законным постановление Советского районного суда Новосибирска от 30 июня об аресте Дмитрия Колкера.Федулов настаивает, что его подзащитного по закону невозможно было заключать под стражу в связи с постановлением правительства РФ, включающим перечень заболеваний, препятствующих избранию этой меры пресечения. "Один из первых пунктов – онкологические заболевания четвертой степени… Человек скончался, едва добравшись до следственного изолятора", - сказал он.Советский районный суд Новосибирска 1 июля сообщил о заключении Дмитрия Колкера под стражу до 29 августа. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за государственную измену, то есть совершенные гражданином России шпионаж, выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. В воскресенье, 3 июля, стало известно, что Колкер скончался в московской больнице, куда его доставили из СИЗО-2 ФСИН России.После смерти ученого, 4 июля, в Советский районный суд Новосибирска поступили апелляционные жалобы от защитников, где они просят отменить постановление Советского районного суда Новосибирска от 30.06.2022 об избрании меры пресечения в виде заключения Дмитрия Колкера.В ответ на запрос РИА Новости в Новосибирском госуниверситете сообщали, что доктор физико-математических наук, известный ученый и специалист в области лазерной физики и квантовой электроники, автор более 100 работ в рецензируемых журналах Дмитрий Колкер работал в университете по совместительству и заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета, которая занимается "разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач". По информации вуза, исследований в рамках закрытой тематики ученый в НГУ не проводил.Ранее родственники ученого в социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что Колкер был задержан сотрудниками правоохранительных органов в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с заболеванием раком четвертой стадии и где "его питали через вену".По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.

https://ria.ru/20220704/kolker-1800068205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, новосибирск, россия