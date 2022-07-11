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Мишустин и премьер Киргизии поговорили по телефону - РИА Новости, 11.07.2022
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Мишустин и премьер Киргизии поговорили по телефону
Мишустин и премьер Киргизии поговорили по телефону - РИА Новости, 11.07.2022
Мишустин и премьер Киргизии поговорили по телефону
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым, стороны обсудили двустороннее сотрудничество РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:21
2022-07-11T17:25
михаил мишустин
акылбек жапаров
киргизия
россия
евразийский экономический союз
политика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях, сообщается на сайте кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина и председателя кабинета министров Республики Киргизия Акылбека Жапарова. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин и Жапаров уделили особое внимание углублению интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе с учётом предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета, которое пройдёт под председательством Киргизии.
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михаил мишустин, акылбек жапаров, киргизия, россия, евразийский экономический союз, политика
17:21 11.07.2022 (обновлено: 17:25 11.07.2022)
 
Мишустин и премьер Киргизии поговорили по телефону

Мишустин и Жапаров обсудили сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьеры России и Киргизии Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров
Премьеры России и Киргизии Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьеры России и Киргизии Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях, сообщается на сайте кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина и председателя кабинета министров Республики Киргизия Акылбека Жапарова. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, Мишустин и Жапаров уделили особое внимание углублению интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе с учётом предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета, которое пройдёт под председательством Киргизии.
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