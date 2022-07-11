https://ria.ru/20220711/kirgiziya-1801767340.html

Мишустин и премьер Киргизии поговорили по телефону

Мишустин и премьер Киргизии поговорили по телефону - РИА Новости, 11.07.2022

Мишустин и премьер Киргизии поговорили по телефону

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым, стороны обсудили двустороннее сотрудничество РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:21

2022-07-11T17:21

2022-07-11T17:25

михаил мишустин

акылбек жапаров

киргизия

россия

евразийский экономический союз

политика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях, сообщается на сайте кабмина."Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина и председателя кабинета министров Республики Киргизия Акылбека Жапарова. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других областях", - говорится в сообщении.Кроме того, Мишустин и Жапаров уделили особое внимание углублению интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе с учётом предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета, которое пройдёт под председательством Киргизии.

https://ria.ru/20220708/pvo-1801219249.html

киргизия

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

михаил мишустин, акылбек жапаров, киргизия, россия, евразийский экономический союз, политика