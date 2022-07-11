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В Подмосковье возбудили уголовное дело после ДТП с каршерингом - РИА Новости, 11.07.2022
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В Подмосковье возбудили уголовное дело после ДТП с каршерингом
В Подмосковье возбудили уголовное дело после ДТП с каршерингом - РИА Новости, 11.07.2022
В Подмосковье возбудили уголовное дело после ДТП с каршерингом
Уголовное дело возбудили после наезда каршеринга на трех пешеходов в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T20:21
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происшествия
авто
люберцы
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после наезда каршеринга на трех пешеходов в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.Ранее главк сообщал, что в подмосковных Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех человек, среди которых 14-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали."По факту ДТП в городе Люберцы, в результате которого пострадали три человека, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ", - рассказала Петрова.По данным полиции, авария произошла в 16.25 на Октябрьском проспекте у дома 112. После наезда на пешеходов автомобиль влетел в такси, припаркованное возле автобусной остановки.
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Кадры с места ДТП в Люберцах, где водитель каршеринга сбил троих человек
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происшествия, авто, люберцы
20:21 11.07.2022 (обновлено: 20:27 11.07.2022)
 
В Подмосковье возбудили уголовное дело после ДТП с каршерингом

В Подмосковье возбудили уголовное дело после наезда каршеринга на трех пешеходов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после наезда каршеринга на трех пешеходов в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее главк сообщал, что в подмосковных Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех человек, среди которых 14-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.
"По факту ДТП в городе Люберцы, в результате которого пострадали три человека, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ", - рассказала Петрова.
По данным полиции, авария произошла в 16.25 на Октябрьском проспекте у дома 112. После наезда на пешеходов автомобиль влетел в такси, припаркованное возле автобусной остановки.
Машина службы каршеринга Делимобиль - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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ПроисшествияАвтоЛюберцы
 
 
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