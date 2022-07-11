https://ria.ru/20220711/investkarta-1801679343.html

Порядка 5 тысяч площадок для бизнеса доступно на инвесткарте Подмосковья

Порядка 5 тысяч площадок для бизнеса доступно на инвесткарте Подмосковья - РИА Новости, 11.07.2022

Порядка 5 тысяч площадок для бизнеса доступно на инвесткарте Подмосковья

Порядка 5 тысяч площадок для начинающих предпринимателей доступно на инвестиционной карте Московской области после обновления, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:51

2022-07-11T12:51

2022-07-11T12:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Порядка 5 тысяч площадок для начинающих предпринимателей доступно на инвестиционной карте Московской области после обновления, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.На интерактивной карте отображена информация о промышленных площадках, особых экономических зонах и технопарках, площадках формата "Лайт индастриал", гостиницах и глэмпингах, а тажке помещениях, находящихся на торгах."В общей сложности на сегодняшний день на инвестиционной карте отображена информация почти о 5 тысячах площадках для размещения бизнеса, включая особые экономические зоны и индустриальные парки", - приводятся слова зампреда правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

https://ria.ru/20220707/podmoskove-1800864277.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)