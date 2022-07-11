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Порядка 5 тысяч площадок для бизнеса доступно на инвесткарте Подмосковья - РИА Новости, 11.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220711/investkarta-1801679343.html
Порядка 5 тысяч площадок для бизнеса доступно на инвесткарте Подмосковья
Порядка 5 тысяч площадок для бизнеса доступно на инвесткарте Подмосковья - РИА Новости, 11.07.2022
Порядка 5 тысяч площадок для бизнеса доступно на инвесткарте Подмосковья
Порядка 5 тысяч площадок для начинающих предпринимателей доступно на инвестиционной карте Московской области после обновления, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:51
2022-07-11T12:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Порядка 5 тысяч площадок для начинающих предпринимателей доступно на инвестиционной карте Московской области после обновления, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.На интерактивной карте отображена информация о промышленных площадках, особых экономических зонах и технопарках, площадках формата "Лайт индастриал", гостиницах и глэмпингах, а тажке помещениях, находящихся на торгах."В общей сложности на сегодняшний день на инвестиционной карте отображена информация почти о 5 тысячах площадках для размещения бизнеса, включая особые экономические зоны и индустриальные парки", - приводятся слова зампреда правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье)
12:51 11.07.2022
 

Порядка 5 тысяч площадок для бизнеса доступно на инвесткарте Подмосковья

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПромышленные площадки для предпринимателей в Подмосковье
Промышленные площадки для предпринимателей в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Порядка 5 тысяч площадок для начинающих предпринимателей доступно на инвестиционной карте Московской области после обновления, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
На интерактивной карте отображена информация о промышленных площадках, особых экономических зонах и технопарках, площадках формата "Лайт индастриал", гостиницах и глэмпингах, а тажке помещениях, находящихся на торгах.
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"В общей сложности на сегодняшний день на инвестиционной карте отображена информация почти о 5 тысячах площадках для размещения бизнеса, включая особые экономические зоны и индустриальные парки", - приводятся слова зампреда правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
 
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