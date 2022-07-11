https://ria.ru/20220711/inflyatsiya-1801769315.html

Годовая инфляция в Дании достигла рекордного показателя с 1983 года

Годовая инфляция в Дании достигла рекордного показателя с 1983 года - РИА Новости, 11.07.2022

Годовая инфляция в Дании достигла рекордного показателя с 1983 года

Индекс потребительских цен - основной показатель инфляции - в Дании в июне 2022 года в годовом выражении вырос на 8,2%, что является рекордным показателем с... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:30

2022-07-11T17:30

2022-07-11T17:39

экономика

в мире

инфляция

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801772746_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_7e0d9711da2a8ad796bf9dd6aa3913ba.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Индекс потребительских цен - основной показатель инфляции - в Дании в июне 2022 года в годовом выражении вырос на 8,2%, что является рекордным показателем с 1983 года, говорится в сообщении статистического управления королевства."В июне 2022 года общий индекс потребительских цен увеличился на 8,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае соответствующий рост составил 7,4%. Это самый высокий годовой прирост индекса потребительских цен с февраля 1983 года, когда годовой прирост составил 8,7%", - сообщили в ведомстве.Как отметили в управлении, в стране "в значительной степени" произошло повышение цен на продукты питания, электроэнергию, топливо и газ.Согласно списку, составленному датским телеканалом TV2, наибольшим изменениям подверглись цены на молочные и зерновые продукты, а также кофе и мясо.

https://ria.ru/20220711/tseny-1801712016.html

https://ria.ru/20220707/germaniya-1800930751.html

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, в мире, инфляция, дания