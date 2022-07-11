https://ria.ru/20220711/inflyatsiya-1801769315.html
Годовая инфляция в Дании достигла рекордного показателя с 1983 года
Годовая инфляция в Дании достигла рекордного показателя с 1983 года - РИА Новости, 11.07.2022
Годовая инфляция в Дании достигла рекордного показателя с 1983 года
Индекс потребительских цен - основной показатель инфляции - в Дании в июне 2022 года в годовом выражении вырос на 8,2%, что является рекордным показателем с... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:30
2022-07-11T17:30
2022-07-11T17:39
экономика
в мире
инфляция
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Индекс потребительских цен - основной показатель инфляции - в Дании в июне 2022 года в годовом выражении вырос на 8,2%, что является рекордным показателем с 1983 года, говорится в сообщении статистического управления королевства."В июне 2022 года общий индекс потребительских цен увеличился на 8,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае соответствующий рост составил 7,4%. Это самый высокий годовой прирост индекса потребительских цен с февраля 1983 года, когда годовой прирост составил 8,7%", - сообщили в ведомстве.Как отметили в управлении, в стране "в значительной степени" произошло повышение цен на продукты питания, электроэнергию, топливо и газ.Согласно списку, составленному датским телеканалом TV2, наибольшим изменениям подверглись цены на молочные и зерновые продукты, а также кофе и мясо.
https://ria.ru/20220711/tseny-1801712016.html
https://ria.ru/20220707/germaniya-1800930751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, в мире, инфляция, дания
17:30 11.07.2022 (обновлено: 17:39 11.07.2022)
Годовая инфляция в Дании достигла рекордного показателя с 1983 года
Годовая инфляция в Дании выросла на 8,2%, достигнув рекордного показателя с 1983 года
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Индекс потребительских цен - основной показатель инфляции - в Дании в июне 2022 года в годовом выражении вырос на 8,2%, что является рекордным показателем с 1983 года, говорится в сообщении
статистического управления королевства.
"В июне 2022 года общий индекс потребительских цен увеличился на 8,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае соответствующий рост составил 7,4%. Это самый высокий годовой прирост индекса потребительских цен с февраля 1983 года, когда годовой прирост составил 8,7%", - сообщили в ведомстве.
Как отметили в управлении, в стране "в значительной степени" произошло повышение цен на продукты питания, электроэнергию, топливо и газ.
Согласно списку, составленному датским телеканалом TV2, наибольшим изменениям подверглись цены на молочные и зерновые продукты, а также кофе и мясо.