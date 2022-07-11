https://ria.ru/20220711/gosduma-1801645187.html
Перед внеочередным заседанием Госдумы пройдет совет парламента
Перед внеочередным заседанием Госдумы пройдет совет парламента - РИА Новости, 11.07.2022
Перед внеочередным заседанием Госдумы пройдет совет парламента
Внеочередное пленарное заседание Госдумы назначено на 12:00 15 июля, а перед этим, в 10:00, пройдет думский совет, сообщил РИА Новости замглавы фракции КПРФ в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:06
2022-07-11T11:06
2022-07-11T13:01
политика
госдума рф
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Внеочередное пленарное заседание Госдумы назначено на 12:00 15 июля, а перед этим, в 10:00, пройдет думский совет, сообщил РИА Новости замглавы фракции КПРФ в нижней палате Николай Коломейцев.Та же информация указана в решении Совета, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости."По предложению председателя Государственной думы созвать внеочередное заседание палаты 15 июля 2022 года, в 12 часов", — говорится в документе.По словам главы фракции "Единая Россия" Владимира Васильева, депутаты планируют обсудить примерно 60 вопросов. Ранее два источника агентства заявили, что палата может рассмотреть законопроекты о помощи экономике. "Ничего экстраординарного", по словам собеседников РИА Новости, ждать не стоит.Весенняя сессия ГД завершилась 6 июля, начало осенней запланировано на 30 августа.
https://ria.ru/20220710/gosduma-1801580628.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, госдума рф
11:06 11.07.2022 (обновлено: 13:01 11.07.2022)
Перед внеочередным заседанием Госдумы пройдет совет парламента
Совет Думы: внеочередное заседание Госдумы начнется 15 июля, в 12 часов
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Внеочередное пленарное заседание Госдумы назначено на 12:00 15 июля, а перед этим, в 10:00, пройдет думский совет, сообщил РИА Новости замглавы фракции КПРФ в нижней палате Николай Коломейцев.
Та же информация указана в решении Совета, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"По предложению председателя Государственной думы созвать внеочередное заседание палаты 15 июля 2022 года, в 12 часов", — говорится в документе.
По словам главы фракции "Единая Россия" Владимира Васильева
, депутаты планируют обсудить примерно 60 вопросов.
Ранее два источника агентства заявили, что палата может рассмотреть законопроекты о помощи экономике. "Ничего экстраординарного", по словам собеседников РИА Новости, ждать не стоит.
Весенняя сессия ГД завершилась 6 июля, начало осенней запланировано на 30 августа.