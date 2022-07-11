https://ria.ru/20220711/festival-1801664703.html

ММКФ в этом году сфокусируется на кино Азиатско-Тихоокеанского региона

ММКФ в этом году сфокусируется на кино Азиатско-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 11.07.2022

ММКФ в этом году сфокусируется на кино Азиатско-Тихоокеанского региона

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) в этом году будет сфокусирован на показе фильмов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказал глава... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:53

2022-07-11T13:53

2022-07-11T13:53

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) в этом году будет сфокусирован на показе фильмов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказал глава отборочной комиссии фестиваля Иван Кудрявцев."Мы, надеюсь, вернёмся к программе национальных хитов — это фильмы, ставшие чемпионами в своём национальном прокате. Мы поставили перед собой творческую задачу собрать вот эту картину мира. Мы концентрируемся в этом году на странах Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал он в ходе сессии "Дикий, дикий фест: как трансформируются российские кинофестивали в новых реалиях" в рамках Российской креативной недели.По мнению спикера, зрители и гости ММКФ будут приятно удивлены картинами из других стран. "Мир огромен, прекрасен, разнообразен, а мы с вами немножко "туннельно", ограниченно видели его картину. И телескоп направляли далеко не всегда мы сами своими руками. Сейчас можно телескоп от глаз убрать, увидеть, сколько всего вокруг есть, и удивиться. Вы увидите очень много неожиданного", — добавил Кудрявцев.В настоящее время идёт работа над составлением программы ММКФ. "Скоро будем, через пару-тройку недель, ее объявлять", — сказал Кудрявцев.

https://ria.ru/20220708/kino-1801307013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

кино и сериалы, культура, новости культуры