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В Прибалтике подорожала электроэнергия - РИА Новости, 11.07.2022
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В Прибалтике подорожала электроэнергия
В Прибалтике подорожала электроэнергия - РИА Новости, 11.07.2022
В Прибалтике подорожала электроэнергия
Электроэнергия в Литве в июне подорожала на 35%, а в Латвии – на 33%, сообщила в понедельник литовская компания по электроснабжению Elektrum Lietuva. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:01
2022-07-11T15:01
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
балтия
литва
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Электроэнергия в Литве в июне подорожала на 35%, а в Латвии – на 33%, сообщила в понедельник литовская компания по электроснабжению Elektrum Lietuva."В июне в Литве средняя цена электроэнергии была на 35% дороже, чем в мае и достигла 223,16 евро за мегаватт/ч. Электричество дорожало и в других странах Балтии: на 33% в Латвии - до 218,29 евро за мегаватт/ч, на 15% в Эстонии - до 173,83 евро за мегаватт/ч", - говорится в сообщении.Отмечается, что среднемесячная цена на бирже электроэнергии Nord Pool выросла в июне на два процента до 116,12 евро за мегаватт/ч."Рост цен на электроэнергию в странах Балтии в июне прежде всего был вызван подорожанием энергопродуктов. Электричество также росло и из-за уменьшившегося на 18% общего производства электроэнергии и на 48% производства ветряных электростанций", - сказал директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.Как сообщает предприятие, уровень потребления электроэнергии в странах Балтии в июне остался на уровне июня 2021 года и составил 2 012 гигаватт. При этом произведено было 1 146 гигаватт электроэнергии, то есть на 18% меньше, чем в мае, но на шесть процентов больше, чем за соответствующий период в прошлом году.Ранее министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, комментируя ситуацию с нефтью и газом, заявил, что Россия, несмотря на снижение экспорта энергоресурсов, зарабатывает столько же, сколько и раньше, и даже больше из-за высоких цен, поэтому у нее "голова не болит", а вот у Европы огромные проблемы.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, балтия, литва
15:01 11.07.2022
 
В Прибалтике подорожала электроэнергия

Elektrum Lietuva: в Литве электроэнергия подорожала на 35 процентов, в Латвии — на 33

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодстанция ОЭК
Подстанция ОЭК - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Электроэнергия в Литве в июне подорожала на 35%, а в Латвии – на 33%, сообщила в понедельник литовская компания по электроснабжению Elektrum Lietuva.
"В июне в Литве средняя цена электроэнергии была на 35% дороже, чем в мае и достигла 223,16 евро за мегаватт/ч. Электричество дорожало и в других странах Балтии: на 33% в Латвии - до 218,29 евро за мегаватт/ч, на 15% в Эстонии - до 173,83 евро за мегаватт/ч", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что среднемесячная цена на бирже электроэнергии Nord Pool выросла в июне на два процента до 116,12 евро за мегаватт/ч.
"Рост цен на электроэнергию в странах Балтии в июне прежде всего был вызван подорожанием энергопродуктов. Электричество также росло и из-за уменьшившегося на 18% общего производства электроэнергии и на 48% производства ветряных электростанций", - сказал директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.
Как сообщает предприятие, уровень потребления электроэнергии в странах Балтии в июне остался на уровне июня 2021 года и составил 2 012 гигаватт. При этом произведено было 1 146 гигаватт электроэнергии, то есть на 18% меньше, чем в мае, но на шесть процентов больше, чем за соответствующий период в прошлом году.
Ранее министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, комментируя ситуацию с нефтью и газом, заявил, что Россия, несмотря на снижение экспорта энергоресурсов, зарабатывает столько же, сколько и раньше, и даже больше из-за высоких цен, поэтому у нее "голова не болит", а вот у Европы огромные проблемы.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияБалтияЛитва
 
 
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