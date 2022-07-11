https://ria.ru/20220711/donbass-1801635110.html

В ЛНР за сутки разминировали три гектара территории республики

В ЛНР за сутки разминировали три гектара территории республики - РИА Новости, 11.07.2022

В ЛНР за сутки разминировали три гектара территории республики

За сутки в ЛНР разминировано три гектара территории в районах населенных пунктов Лоскутовка и Волчеяровка, сообщил в понедельник официальный представитель НМ... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:28

2022-07-11T10:28

2022-07-11T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. За сутки в ЛНР разминировано три гектара территории в районах населенных пунктов Лоскутовка и Волчеяровка, сообщил в понедельник официальный представитель НМ ЛНР капитан Иван Филипоненко."Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории Республики. Так, вчера саперы НМ ЛНР очистили более 3 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Лоскутовка и Волчеяровка", - сообщил он.Кроме того, силами Народной милиции совместно с общественными организациями продолжают доставлять гуманитарную помощь жителям освобожденных районов республики.

https://ria.ru/20220709/sapery-1801470899.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика