https://ria.ru/20220711/donbass-1801635110.html
В ЛНР за сутки разминировали три гектара территории республики
В ЛНР за сутки разминировали три гектара территории республики - РИА Новости, 11.07.2022
В ЛНР за сутки разминировали три гектара территории республики
За сутки в ЛНР разминировано три гектара территории в районах населенных пунктов Лоскутовка и Волчеяровка, сообщил в понедельник официальный представитель НМ... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:28
2022-07-11T10:28
2022-07-11T10:33
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. За сутки в ЛНР разминировано три гектара территории в районах населенных пунктов Лоскутовка и Волчеяровка, сообщил в понедельник официальный представитель НМ ЛНР капитан Иван Филипоненко."Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории Республики. Так, вчера саперы НМ ЛНР очистили более 3 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Лоскутовка и Волчеяровка", - сообщил он.Кроме того, силами Народной милиции совместно с общественными организациями продолжают доставлять гуманитарную помощь жителям освобожденных районов республики.
https://ria.ru/20220709/sapery-1801470899.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика
10:28 11.07.2022 (обновлено: 10:33 11.07.2022)
В ЛНР за сутки разминировали три гектара территории республики
Народная милиция ЛНР: за сутки разминировали три гектара территории республики