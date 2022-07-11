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В ЛНР за сутки разминировали три гектара территории республики - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/donbass-1801635110.html
В ЛНР за сутки разминировали три гектара территории республики
В ЛНР за сутки разминировали три гектара территории республики - РИА Новости, 11.07.2022
В ЛНР за сутки разминировали три гектара территории республики
За сутки в ЛНР разминировано три гектара территории в районах населенных пунктов Лоскутовка и Волчеяровка, сообщил в понедельник официальный представитель НМ... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:28
2022-07-11T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. За сутки в ЛНР разминировано три гектара территории в районах населенных пунктов Лоскутовка и Волчеяровка, сообщил в понедельник официальный представитель НМ ЛНР капитан Иван Филипоненко."Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории Республики. Так, вчера саперы НМ ЛНР очистили более 3 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Лоскутовка и Волчеяровка", - сообщил он.Кроме того, силами Народной милиции совместно с общественными организациями продолжают доставлять гуманитарную помощь жителям освобожденных районов республики.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика
10:28 11.07.2022 (обновлено: 10:33 11.07.2022)
 
В ЛНР за сутки разминировали три гектара территории республики

Народная милиция ЛНР: за сутки разминировали три гектара территории республики

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали"
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей Азовстали - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. За сутки в ЛНР разминировано три гектара территории в районах населенных пунктов Лоскутовка и Волчеяровка, сообщил в понедельник официальный представитель НМ ЛНР капитан Иван Филипоненко.
"Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории Республики. Так, вчера саперы НМ ЛНР очистили более 3 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Лоскутовка и Волчеяровка", - сообщил он.
Кроме того, силами Народной милиции совместно с общественными организациями продолжают доставлять гуманитарную помощь жителям освобожденных районов республики.
Сапер со служебной собакой - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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