https://ria.ru/20220711/covid-19-1801639311.html

Инфекционист ожидает роста заболеваемости COVID-19 осенью

Инфекционист ожидает роста заболеваемости COVID-19 осенью - РИА Новости, 11.07.2022

Инфекционист ожидает роста заболеваемости COVID-19 осенью

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве недостаточен, к осени ожидается повышение заболеваемости, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:44

2022-07-11T10:44

2022-07-11T11:16

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве недостаточен, к осени ожидается повышение заболеваемости, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Согласно статистике на портале стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снижается. По состоянию на 8 июля он составил 12,2%. В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%."Коллективный иммунитет явно недостаточен. Люди забывают о вакцинации, о ревакцинации. У многих сроки подошли, но не торопятся делать. Тут и жара виновата, безусловно, и отъезд на дачи, на отдых. Но тем не менее это необходимо, это надо обязательно делать, потому что заболеть можно, но тяжелых форм, госпитализаций будет меньше", - рассказал Малышев."К осени", - ответил он на вопрос о том, когда ожидается рост заболеваемости.

https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, коронавирус в россии, москва