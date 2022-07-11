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Инфекционист ожидает роста заболеваемости COVID-19 осенью - РИА Новости, 11.07.2022
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https://ria.ru/20220711/covid-19-1801639311.html
Инфекционист ожидает роста заболеваемости COVID-19 осенью
Инфекционист ожидает роста заболеваемости COVID-19 осенью - РИА Новости, 11.07.2022
Инфекционист ожидает роста заболеваемости COVID-19 осенью
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве недостаточен, к осени ожидается повышение заболеваемости, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:44
2022-07-11T11:16
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве недостаточен, к осени ожидается повышение заболеваемости, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Согласно статистике на портале стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снижается. По состоянию на 8 июля он составил 12,2%. В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%."Коллективный иммунитет явно недостаточен. Люди забывают о вакцинации, о ревакцинации. У многих сроки подошли, но не торопятся делать. Тут и жара виновата, безусловно, и отъезд на дачи, на отдых. Но тем не менее это необходимо, это надо обязательно делать, потому что заболеть можно, но тяжелых форм, госпитализаций будет меньше", - рассказал Малышев."К осени", - ответил он на вопрос о том, когда ожидается рост заболеваемости.
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общество, коронавирус в россии, москва
10:44 11.07.2022 (обновлено: 11:16 11.07.2022)
 
Инфекционист ожидает роста заболеваемости COVID-19 осенью

Инфекционист Малышев назвал коллективный иммунитет от COVID-19 в Москве недостаточным

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве недостаточен, к осени ожидается повышение заболеваемости, заявил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
Согласно статистике на портале стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снижается. По состоянию на 8 июля он составил 12,2%. В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%.
"Коллективный иммунитет явно недостаточен. Люди забывают о вакцинации, о ревакцинации. У многих сроки подошли, но не торопятся делать. Тут и жара виновата, безусловно, и отъезд на дачи, на отдых. Но тем не менее это необходимо, это надо обязательно делать, потому что заболеть можно, но тяжелых форм, госпитализаций будет меньше", - рассказал Малышев.
"К осени", - ответил он на вопрос о том, когда ожидается рост заболеваемости.
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