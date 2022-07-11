https://ria.ru/20220711/bankrotstvo-1801682246.html

КМСП помогла московскому предприятию избежать банкротства

КМСП помогла московскому предприятию избежать банкротства - РИА Новости, 11.07.2022

КМСП помогла московскому предприятию избежать банкротства

Спасение от банкротства столичного предприятия стало первым успешным кейсом работы новой площадки реструктуризации долга, запущенной совместно Корпорацией МСП... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:00

2022-07-11T13:00

2022-07-11T13:00

корпорация мсп

александр исаевич

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Спасение от банкротства столичного предприятия стало первым успешным кейсом работы новой площадки реструктуризации долга, запущенной совместно Корпорацией МСП (КМСП), Федеральной налоговой службой и деловыми объединениями, сообщает пресс-служба корпорации.Обращение за поддержкой поступило через "Сервис 360°" от столичной "ВРТ Групп", работающей в сфере пожарной безопасности. Предприятию требовалась помощь в реструктуризации задолженности и недопущении банкротства. К моменту, когда предприниматель забил тревогу, у компании имелась просроченная задолженность, в связи с чем были наложены ограничения по текущей деятельности. В результате бизнес фактически встал.Ситуация была оперативно отработана специалистами, и найдено удовлетворяющее все стороны решение. При этом на всех этапах работы площадки реструктуризации оказывалась консультационная и методическая поддержка."На площадке реструктуризации совместно удалось сделать самое главное - восстановить финансовую устойчивость компании, сохранить ее и рабочие места. Совместные мероприятия по реструктуризации задолженности позволили быстро сформировать приемлемые для "ВРТ Групп" условия, которые также устроили и кредитора. В результате заключено мировое соглашение, все стороны удовлетворены решением", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.О запуске площадки реструктуризации долга для урегулирования споров между кредиторами и должниками, было объявлено 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме. В работе площадки участвуют Корпорация МСП, Федеральная налоговая служба, деловые объединения. Обращения за помощью принимаются по вопросам восстановления финансовой устойчивости, урегулирования долгов перед кредиторами, включая долги перед бюджетом. Прием заявок доступен через "Сервис 360°" на Цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20220622/isaevich-1797163247.html

https://ria.ru/20220302/obrascheniya-1776094622.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, россия, новости компаний - экономика