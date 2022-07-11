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Ограничение на полеты в аэропорты юга и центра России продлили до 18 июля - РИА Новости, 11.07.2022
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Туризм
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Ограничение на полеты в аэропорты юга и центра России продлили до 18 июля
Ограничение на полеты в аэропорты юга и центра России продлили до 18 июля - РИА Новости, 11.07.2022
Ограничение на полеты в аэропорты юга и центра России продлили до 18 июля
Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:04
2022-07-11T10:39
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля 2022 года", — говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Мера действует с 24 февраля.
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новости - туризм, россия, анапа, белгород, краснодар, симферополь
09:04 11.07.2022 (обновлено: 10:39 11.07.2022)
 
Ограничение на полеты в аэропорты юга и центра России продлили до 18 июля

Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты юга и центра России до 18 июля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-400 в аэропорту Краснодара
Самолет Boeing 737-400 в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-400 в аэропорту Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля 2022 года", — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Мера действует с 24 февраля.
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