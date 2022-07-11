https://ria.ru/20220711/aeroporty-1801612416.html

Ограничение на полеты в аэропорты юга и центра России продлили до 18 июля

Ограничение на полеты в аэропорты юга и центра России продлили до 18 июля - РИА Новости, 11.07.2022

Ограничение на полеты в аэропорты юга и центра России продлили до 18 июля

Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:04

2022-07-11T09:04

2022-07-11T10:39

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля 2022 года", — говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Мера действует с 24 февраля.

https://ria.ru/20220711/kurorty-1800878349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, анапа, белгород, краснодар, симферополь