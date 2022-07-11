https://ria.ru/20220711/abkhaziya-1801726011.html

В Абхазии назвали причину огромных пробок к озеру Рица

В Абхазии назвали причину огромных пробок к озеру Рица - РИА Новости, 11.07.2022

В Абхазии назвали причину огромных пробок к озеру Рица

Директор Рицинского реликтового нацпарка Адамур Багателия рассказал, почему на подъезде к популярному у туристов озеру Рица сейчас образуются гигантские пробки, РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:50

2022-07-11T15:50

2022-07-11T15:50

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Директор Рицинского реликтового нацпарка Адамур Багателия рассказал, почему на подъезде к популярному у туристов озеру Рица сейчас образуются гигантские пробки, сообщает Tourdom.Он считает, что проблем с трафиком не избежать: в советское время туристы приезжали в Абхазию организованно, на автобусах, и также посещали экскурсии. Сейчас многие путешествуют самостоятельно, на автомобилях, транспорта стало больше.Туристы в комментариях к ролику отмечают, что пробок можно избежать, если приезжать на озеро рано утром. Позже действительно велик шанс попасть в затор. При этом еще пару недель назад проблем с этим не было, но к июлю турпоток в республику значительно вырос.На днях в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены заторы на дороге к популярному у отдыхающих озеру. Там не могли разъехаться не только автомобили, но даже для пешеходов не было места. "Въезд на Рицу: просто жесть. Несусветный коллапс! Мы даже пешком уже не можем пройти", – рассказывал автор одного из роликов.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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