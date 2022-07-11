https://ria.ru/20220711/abkhaziya-1801726011.html
В Абхазии назвали причину огромных пробок к озеру Рица
В Абхазии назвали причину огромных пробок к озеру Рица - РИА Новости, 11.07.2022
В Абхазии назвали причину огромных пробок к озеру Рица
Директор Рицинского реликтового нацпарка Адамур Багателия рассказал, почему на подъезде к популярному у туристов озеру Рица сейчас образуются гигантские пробки, РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:50
2022-07-11T15:50
2022-07-11T15:50
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Директор Рицинского реликтового нацпарка Адамур Багателия рассказал, почему на подъезде к популярному у туристов озеру Рица сейчас образуются гигантские пробки, сообщает Tourdom.Он считает, что проблем с трафиком не избежать: в советское время туристы приезжали в Абхазию организованно, на автобусах, и также посещали экскурсии. Сейчас многие путешествуют самостоятельно, на автомобилях, транспорта стало больше.Туристы в комментариях к ролику отмечают, что пробок можно избежать, если приезжать на озеро рано утром. Позже действительно велик шанс попасть в затор. При этом еще пару недель назад проблем с этим не было, но к июлю турпоток в республику значительно вырос.На днях в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены заторы на дороге к популярному у отдыхающих озеру. Там не могли разъехаться не только автомобили, но даже для пешеходов не было места. "Въезд на Рицу: просто жесть. Несусветный коллапс! Мы даже пешком уже не можем пройти", – рассказывал автор одного из роликов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, абхазия, краснодарский край
В Абхазии назвали причину огромных пробок к озеру Рица
Глава Рицинского нацпарка считает причиной пробок у озера слишком большое число туристов
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Директор Рицинского реликтового нацпарка Адамур Багателия рассказал, почему на подъезде к популярному у туристов озеру Рица сейчас образуются гигантские пробки, сообщает
Tourdom.
Он считает, что проблем с трафиком не избежать: в советское время туристы приезжали в Абхазию организованно, на автобусах, и также посещали экскурсии. Сейчас многие путешествуют самостоятельно, на автомобилях, транспорта стало больше.
"Мы регулируем движение как можем. Этих очередей и пробок и в Краснодарском крае немало. Это вынужденная мера, ни от нас, ни от них ничего не зависит", — пояснил директор нацпарка.
Туристы в комментариях к ролику отмечают, что пробок можно избежать, если приезжать на озеро рано утром. Позже действительно велик шанс попасть в затор. При этом еще пару недель назад проблем с этим не было, но к июлю турпоток в республику значительно вырос.
На днях в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены заторы на дороге к популярному у отдыхающих озеру. Там не могли разъехаться не только автомобили, но даже для пешеходов не было места.
"Въезд на Рицу: просто жесть. Несусветный коллапс! Мы даже пешком уже не можем пройти", – рассказывал автор одного из роликов.