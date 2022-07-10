https://ria.ru/20220710/yasinovataya-1801499185.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T09:09
2022-07-10T09:09
2022-07-10T09:09
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.47 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 122 миллиметра по Ясиноватой