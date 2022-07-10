Украинские войска обстреляли из "Урагана" Пантелеймоновку и Михайловку
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку, выпустив четыре ракеты из БМ-27 "Ураган"
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкФрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган", взорвавшегося в результате обстрела ВСУ
Фрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган", взорвавшегося в результате обстрела ВСУ
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 6.00 обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку, выпустив четыре ракеты из БМ-27 "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.00 - н.п. Калиново - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 2 ракеты из БМ-27 "Ураган". 06.00 - н.п. Калиново - н.п. Михайловка: выпущено 2 ракеты из БМ-27 "Ураган", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.