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Украинские войска обстреляли из "Урагана" Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/uragan-1801489691.html
Украинские войска обстреляли из "Урагана" Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска обстреляли из "Урагана" Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли из "Урагана" Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска в 6.00 обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку, выпустив четыре ракеты из БМ-27 "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T06:55
2022-07-10T06:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 6.00 обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку, выпустив четыре ракеты из БМ-27 "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801487651.html
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия
06:55 10.07.2022
 
Украинские войска обстреляли из "Урагана" Пантелеймоновку и Михайловку

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку, выпустив четыре ракеты из БМ-27 "Ураган"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкФрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган", взорвавшегося в результате обстрела ВСУ
Фрагменты боеприпаса РСЗО Ураган, взорвавшегося в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Фрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган", взорвавшегося в результате обстрела ВСУ
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 6.00 обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку, выпустив четыре ракеты из БМ-27 "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.00 - н.п. Калиново - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 2 ракеты из БМ-27 "Ураган". 06.00 - н.п. Калиново - н.п. Михайловка: выпущено 2 ракеты из БМ-27 "Ураган", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
05:01Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли шесть районов Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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