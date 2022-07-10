https://ria.ru/20220710/stoyanov-1801514775.html
Путин поздравил Юрия Стоянова с 65-летием
Путин поздравил Юрия Стоянова с 65-летием - РИА Новости, 10.07.2022
Путин поздравил Юрия Стоянова с 65-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием народного артиста РФ, телеведущего Юрия Стоянова, отметив его мастерство в импровизации, соответствующая... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:35
2022-07-10T11:35
2022-07-10T11:35
культура
новости культуры
юрий стоянов
владимир путин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием народного артиста РФ, телеведущего Юрия Стоянова, отметив его мастерство в импровизации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Юрий Николаевич! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас – одарённого, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации – знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет Вашего неизменного успеха – профессионализм, прекрасное чувство юмора, умение находить темы, интересные зрителям", - говорится в сообщении.Президент пожелал артисту театра и кино здоровья, благополучия, воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов.
https://ria.ru/20220710/stoyanov-1801206429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юрий стоянов, владимир путин
Путин поздравил Юрия Стоянова с 65-летием
Президент Путин поздравил "мастера импровизации" Юрия Стоянова с 65-летием
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием народного артиста РФ, телеведущего Юрия Стоянова, отметив его мастерство в импровизации, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Юрий Николаевич! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас – одарённого, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации – знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет Вашего неизменного успеха – профессионализм, прекрасное чувство юмора, умение находить темы, интересные зрителям", - говорится в сообщении.
Президент пожелал артисту театра и кино здоровья, благополучия, воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов.