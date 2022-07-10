https://ria.ru/20220710/stoyanov-1801514775.html

Путин поздравил Юрия Стоянова с 65-летием

Путин поздравил Юрия Стоянова с 65-летием - РИА Новости, 10.07.2022

Путин поздравил Юрия Стоянова с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием народного артиста РФ, телеведущего Юрия Стоянова, отметив его мастерство в импровизации, соответствующая... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T11:35

2022-07-10T11:35

2022-07-10T11:35

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юрий стоянов

владимир путин

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием народного артиста РФ, телеведущего Юрия Стоянова, отметив его мастерство в импровизации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Юрий Николаевич! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас – одарённого, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации – знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет Вашего неизменного успеха – профессионализм, прекрасное чувство юмора, умение находить темы, интересные зрителям", - говорится в сообщении.Президент пожелал артисту театра и кино здоровья, благополучия, воплощения в жизнь задуманных идей и замыслов.

https://ria.ru/20220710/stoyanov-1801206429.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, юрий стоянов, владимир путин