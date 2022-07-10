https://ria.ru/20220710/shveytsariya-1801532066.html

Россия не отвергла идею о представлении Швейцарией интересов Украины

Россия не отвергла идею о представлении Швейцарией интересов Украины - РИА Новости, 10.07.2022

Россия не отвергла идею о представлении Швейцарией интересов Украины

Москва не отвергла предложение Берна о том, чтобы Швейцария представляла интересы Украины в России, сообщил президент Конфедерации Иньяцио Кассис в интервью... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T14:12

2022-07-10T14:12

2022-07-10T14:13

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ЦЮРИХ, 10 июл - РИА Новости. Москва не отвергла предложение Берна о том, чтобы Швейцария представляла интересы Украины в России, сообщил президент Конфедерации Иньяцио Кассис в интервью изданию NZZ am Sonntag.В конце июня Кассис заявлял, что Швейцария намерена оказывать консульские услуги Украине и России, и сообщил о дискуссиях с Москвой на этот счет. Речь идет о наделении Швейцарии защитным мандатом, который предполагает выполнение в том числе дипломатических функций и консульских услуг, например, выдачу виз."Россия, по крайней мере, не сказала принципиальное "нет". Это уже положительно", - заявил швейцарский президент, отвечая на вопрос о реакции российских властей на предложение Берна.Кассис также напомнил, что Швейцария по-прежнему представляет интересы России в Грузии и Грузии в России после того, как в 2008 году Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения.С 1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. Владимир Зеленский 24 февраля в свете операции России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.

https://ria.ru/20220621/forum-1796904975.html

https://ria.ru/20220625/shveytsariya-1798130070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский