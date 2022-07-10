https://ria.ru/20220710/shveytsariya-1801532066.html
Россия не отвергла идею о представлении Швейцарией интересов Украины
Россия не отвергла идею о представлении Швейцарией интересов Украины - РИА Новости, 10.07.2022
Россия не отвергла идею о представлении Швейцарией интересов Украины
Москва не отвергла предложение Берна о том, чтобы Швейцария представляла интересы Украины в России, сообщил президент Конфедерации Иньяцио Кассис в интервью... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T14:12
2022-07-10T14:12
2022-07-10T14:13
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владимир зеленский
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ЦЮРИХ, 10 июл - РИА Новости. Москва не отвергла предложение Берна о том, чтобы Швейцария представляла интересы Украины в России, сообщил президент Конфедерации Иньяцио Кассис в интервью изданию NZZ am Sonntag.В конце июня Кассис заявлял, что Швейцария намерена оказывать консульские услуги Украине и России, и сообщил о дискуссиях с Москвой на этот счет. Речь идет о наделении Швейцарии защитным мандатом, который предполагает выполнение в том числе дипломатических функций и консульских услуг, например, выдачу виз."Россия, по крайней мере, не сказала принципиальное "нет". Это уже положительно", - заявил швейцарский президент, отвечая на вопрос о реакции российских властей на предложение Берна.Кассис также напомнил, что Швейцария по-прежнему представляет интересы России в Грузии и Грузии в России после того, как в 2008 году Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения.С 1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. Владимир Зеленский 24 февраля в свете операции России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ.
https://ria.ru/20220621/forum-1796904975.html
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РИА Новости
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в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский
14:12 10.07.2022 (обновлено: 14:13 10.07.2022)
Россия не отвергла идею о представлении Швейцарией интересов Украины
В Берне заявили, что Россия не отвергла идею о представлении Швейцарией интересов Украины