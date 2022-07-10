https://ria.ru/20220710/ranenaya-1801502795.html
При обстрелах ВСУ Ясиноватой ранена мирная жительница
При обстрелах ВСУ Ясиноватой ранена мирная жительница - РИА Новости, 10.07.2022
При обстрелах ВСУ Ясиноватой ранена мирная жительница
Мирная жительница была ранена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T09:40
2022-07-10T09:40
2022-07-10T09:40
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c876578895e056d6fd200f03e74e740.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница была ранена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по Ясиноватой, ранена мирная жительница. Украинские боевики с позиций в Авдеевке нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Ясиноватой... по улице Зои Космодемьянской ранена женщина", - говорится в сообщении штаба.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0260a34999c43f5a5a62f190bb6065d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
При обстрелах ВСУ Ясиноватой ранена мирная жительница
При обстрелах украинскими войсками Ясиноватой в ДНР ранена мирная жительница