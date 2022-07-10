https://ria.ru/20220710/ranenaya-1801502795.html

При обстрелах ВСУ Ясиноватой ранена мирная жительница

При обстрелах ВСУ Ясиноватой ранена мирная жительница - РИА Новости, 10.07.2022

При обстрелах ВСУ Ясиноватой ранена мирная жительница

Мирная жительница была ранена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T09:40

2022-07-10T09:40

2022-07-10T09:40

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница была ранена в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по Ясиноватой, ранена мирная жительница. Украинские боевики с позиций в Авдеевке нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Ясиноватой... по улице Зои Космодемьянской ранена женщина", - говорится в сообщении штаба.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины