https://ria.ru/20220710/pogoda-1801541848.html

Москвичей предупредили о дождливой и пасмурной погоде во второй декаде июля

Москвичей предупредили о дождливой и пасмурной погоде во второй декаде июля - РИА Новости, 10.07.2022

Москвичей предупредили о дождливой и пасмурной погоде во второй декаде июля

Вторая декада июля в Москве будет дождливой и прохладной, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T15:35

2022-07-10T15:35

2022-07-10T15:35

общество

москва

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вторая декада июля в Москве будет дождливой и прохладной, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что предстоящая неделя стартует с аномально высокой температуры: даже ночью не ниже плюс 15 плюс 20, а днем воздух разогреется до 28-33 градусов, что на 8 градусов выше нормы, местами не обойдется без дождей. Во вторник через регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями до 7-12 миллиметров, грозами и шквалом, из-за чего днем резко посвежеет до 19-24 градусов тепла. В среду немного распогодится, лишь вечером кое-где пройдут небольшие дожди, благодаря чему воздух успеет прогреться до многолетней нормы, плюс 22 плюс 27 градусов.Тишковец отметил, что четверг прогнозируется самым ненастным – прольются сильные ливни с грозами. На юге Подмосковья, а также в отдельных районах Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской областей ожидается до 50-55 миллиметров осадков или около половины месячной нормы. В Москве выпадет до 10-15 миллиметров осадков. В условиях пасмурной погоды после полудня будет не выше 17-22 градусов.

https://ria.ru/20220707/liven-1801044792.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", погода