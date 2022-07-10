Москвичей предупредили о дождливой и пасмурной погоде во второй декаде июля
Синоптик "Фобоса" Тишковец ожидает похолодание в Москве во второй декаде июля
Люди во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вторая декада июля в Москве будет дождливой и прохладной, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Июль в Центральной России, в целом, пока остается преимущественно жарким и засушливым, а первая декада месяца на 2-2,5 градуса оказалась теплее положенной многолетней нормы макушки лета. Однако зной будет непродолжительным и скоро повеет прохладой", - рассказал Тишковец.
Синоптик рассказал, что предстоящая неделя стартует с аномально высокой температуры: даже ночью не ниже плюс 15 плюс 20, а днем воздух разогреется до 28-33 градусов, что на 8 градусов выше нормы, местами не обойдется без дождей. Во вторник через регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями до 7-12 миллиметров, грозами и шквалом, из-за чего днем резко посвежеет до 19-24 градусов тепла. В среду немного распогодится, лишь вечером кое-где пройдут небольшие дожди, благодаря чему воздух успеет прогреться до многолетней нормы, плюс 22 плюс 27 градусов.
Тишковец отметил, что четверг прогнозируется самым ненастным – прольются сильные ливни с грозами. На юге Подмосковья, а также в отдельных районах Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской областей ожидается до 50-55 миллиметров осадков или около половины месячной нормы. В Москве выпадет до 10-15 миллиметров осадков. В условиях пасмурной погоды после полудня будет не выше 17-22 градусов.
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