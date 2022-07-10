https://ria.ru/20220710/panteleymonovka-1801489552.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска в 4.00 мск в воскресенье обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T06:47

2022-07-10T06:47

2022-07-10T06:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 4.00 мск в воскресенье обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, представительство сообщило, что в 3.49 украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по населенному пункту Степано-Крынка.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220710/donetsk-1801487651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика, россия