Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке
Последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 4.00 мск в воскресенье обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.00 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 3.49 украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по населенному пункту Степано-Крынка.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.