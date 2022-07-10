https://ria.ru/20220710/mikhaylovka-1801502208.html
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Михайловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T09:36
2022-07-10T09:36
2022-07-10T09:39
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Михайловке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.20 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
09:36 10.07.2022 (обновлено: 09:39 10.07.2022)
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР снарядами калибра 155 миллиметров