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При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801539617.html
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 10.07.2022
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:19
2022-07-10T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка. При обстреле с украинских позиций ранение получил мужчина по улице Академика Павлова в Петровском районе города", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в воскресенье сообщил о ранении мирной жительницы Петровского района Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801525885.html
https://ria.ru/20220710/donbass-1801529844.html
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
15:19 10.07.2022
 
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

ДНР: при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка. При обстреле с украинских позиций ранение получил мужчина по улице Академика Павлова в Петровском районе города", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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Штаб территориальной обороны ДНР ранее в воскресенье сообщил о ранении мирной жительницы Петровского района Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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