https://ria.ru/20220710/donetsk-1801539617.html
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 10.07.2022
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:19
2022-07-10T15:19
2022-07-10T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_0:323:2954:1985_1920x0_80_0_0_1a8184e59ce379121494eda0ce676598.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка. При обстреле с украинских позиций ранение получил мужчина по улице Академика Павлова в Петровском районе города", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в воскресенье сообщил о ранении мирной жительницы Петровского района Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801525885.html
https://ria.ru/20220710/donbass-1801529844.html
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_62017cc0200ca70ff713cc62ebff533d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
ДНР: при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина