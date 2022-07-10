https://ria.ru/20220710/donetsk-1801539617.html

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 10.07.2022

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T15:19

2022-07-10T15:19

2022-07-10T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ранили мирного жителя в Петровском районе Донецка. При обстреле с украинских позиций ранение получил мужчина по улице Академика Павлова в Петровском районе города", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в воскресенье сообщил о ранении мирной жительницы Петровского района Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220710/donetsk-1801525885.html

https://ria.ru/20220710/donbass-1801529844.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика