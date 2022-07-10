https://ria.ru/20220710/donetsk-1801523068.html

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 10.07.2022

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница Петровского района Донецка пострадала из-за обстрела со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:50

2022-07-10T12:50

2022-07-10T12:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

в мире

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница Петровского района Донецка пострадала из-за обстрела со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."При обстреле с позиций украинских боевиков ранение получила женщина по улице Горького в Петровском районе Донецка", - пишет штаб в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220709/irmino-1801416163.html

https://ria.ru/20220710/ranenaya-1801502795.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), в мире