https://ria.ru/20220710/donetsk-1801523068.html
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 10.07.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница Петровского района Донецка пострадала из-за обстрела со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:50
2022-07-10T12:50
2022-07-10T12:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
в мире
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница Петровского района Донецка пострадала из-за обстрела со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."При обстреле с позиций украинских боевиков ранение получила женщина по улице Горького в Петровском районе Донецка", - пишет штаб в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220709/irmino-1801416163.html
https://ria.ru/20220710/ranenaya-1801502795.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), в мире
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина
В ДНР заявили, что в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала мирная жительница