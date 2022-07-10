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Водителям рассказали, как перевозить детей, чтобы не оштрафовали - РИА Новости, 10.07.2022
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Водителям рассказали, как перевозить детей, чтобы не оштрафовали
Водителям рассказали, как перевозить детей, чтобы не оштрафовали - РИА Новости, 10.07.2022
Водителям рассказали, как перевозить детей, чтобы не оштрафовали
Нарушение правил перевозки детей приводит к тяжелым последствиям в случае ДТП. По данным Госавтоинспекции, именно они в этих случаях чаще всего страдают. Как... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T01:11
2022-07-10T01:11
общество
авто
россия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нарушение правил перевозки детей приводит к тяжелым последствиям в случае ДТП. По данным Госавтоинспекции, именно они в этих случаях чаще всего страдают. Как сохранить жизнь и здоровье ребенка и избежать штрафа, рассказал агентству “Прайм” юрист Евразийской Юридической Ассоциации “Сенатор” Сергей Савельев.Он напомнил, что порядок движения транспорта в России регулируется “Правилами дорожного движения Российской Федерации”, где прописаны требования к перевозке несовершеннолетних разных возрастов.В частности, согласно п. 22.9 ПДД перевозка детей до 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля возможна лишь при использовании специальных удерживающих устройств. Детей от 7 до 11 лет включительно можно перевозить либо с помощью таких устройств, либо с использованием ремней безопасности, но лишь на заднем сиденье. Если используется переднее сиденье, удерживающие устройства обязательны. При этом все устройства должны соответствовать весу ребенка, его роста, а также техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/201.По закону за нарушение этих требований на водителя может быть наложен административный штраф в размере от 3 тысяч до 100 тысяч рублей. Штраф от 500 до 2,5 тысяч рублей влечет за собой оставление ребенка до 7 лет в машине во время стоянки без совершеннолетнего лица рядом. Если речь идет об оставлении в опасности, то в дело уже вступает Уголовный кодекс РФ.
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общество, авто, россия
01:11 10.07.2022
 
Водителям рассказали, как перевозить детей, чтобы не оштрафовали

Юрист Савельев напомнил о штрафе до ста тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей

© Fotolia / davit85Ребенок в автокресле
Ребенок в автокресле - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Fotolia / davit85
Ребенок в автокресле. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нарушение правил перевозки детей приводит к тяжелым последствиям в случае ДТП. По данным Госавтоинспекции, именно они в этих случаях чаще всего страдают. Как сохранить жизнь и здоровье ребенка и избежать штрафа, рассказал агентству “Прайм” юрист Евразийской Юридической Ассоциации “Сенатор” Сергей Савельев.
Он напомнил, что порядок движения транспорта в России регулируется “Правилами дорожного движения Российской Федерации”, где прописаны требования к перевозке несовершеннолетних разных возрастов.
В частности, согласно п. 22.9 ПДД перевозка детей до 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля возможна лишь при использовании специальных удерживающих устройств. Детей от 7 до 11 лет включительно можно перевозить либо с помощью таких устройств, либо с использованием ремней безопасности, но лишь на заднем сиденье. Если используется переднее сиденье, удерживающие устройства обязательны. При этом все устройства должны соответствовать весу ребенка, его роста, а также техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/201.
По закону за нарушение этих требований на водителя может быть наложен административный штраф в размере от 3 тысяч до 100 тысяч рублей. Штраф от 500 до 2,5 тысяч рублей влечет за собой оставление ребенка до 7 лет в машине во время стоянки без совершеннолетнего лица рядом. Если речь идет об оставлении в опасности, то в дело уже вступает Уголовный кодекс РФ.
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