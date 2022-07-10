https://ria.ru/20220710/deti-1801483623.html

Водителям рассказали, как перевозить детей, чтобы не оштрафовали

Водителям рассказали, как перевозить детей, чтобы не оштрафовали - РИА Новости, 10.07.2022

Водителям рассказали, как перевозить детей, чтобы не оштрафовали

Нарушение правил перевозки детей приводит к тяжелым последствиям в случае ДТП. По данным Госавтоинспекции, именно они в этих случаях чаще всего страдают. Как... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T01:11

2022-07-10T01:11

2022-07-10T01:11

общество

авто

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нарушение правил перевозки детей приводит к тяжелым последствиям в случае ДТП. По данным Госавтоинспекции, именно они в этих случаях чаще всего страдают. Как сохранить жизнь и здоровье ребенка и избежать штрафа, рассказал агентству “Прайм” юрист Евразийской Юридической Ассоциации “Сенатор” Сергей Савельев.Он напомнил, что порядок движения транспорта в России регулируется “Правилами дорожного движения Российской Федерации”, где прописаны требования к перевозке несовершеннолетних разных возрастов.В частности, согласно п. 22.9 ПДД перевозка детей до 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля возможна лишь при использовании специальных удерживающих устройств. Детей от 7 до 11 лет включительно можно перевозить либо с помощью таких устройств, либо с использованием ремней безопасности, но лишь на заднем сиденье. Если используется переднее сиденье, удерживающие устройства обязательны. При этом все устройства должны соответствовать весу ребенка, его роста, а также техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/201.По закону за нарушение этих требований на водителя может быть наложен административный штраф в размере от 3 тысяч до 100 тысяч рублей. Штраф от 500 до 2,5 тысяч рублей влечет за собой оставление ребенка до 7 лет в машине во время стоянки без совершеннолетнего лица рядом. Если речь идет об оставлении в опасности, то в дело уже вступает Уголовный кодекс РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/avto-1800723796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, авто, россия