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Глава Минпросвещения России вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре
Глава Минпросвещения России вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре - РИА Новости, 10.07.2022
Глава Минпросвещения России вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил аттестаты школьникам Запорожской области, сообщается в пресс-релизе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:18
2022-07-10T11:18
2022-07-10T11:19
специальная военная операция на украине
образование - общество
запорожская область
энергодар
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил аттестаты школьникам Запорожской области, сообщается в пресс-релизе Минпросвещения РФ."В ходе рабочей поездки по освобожденным территориям Запорожской области Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов вручил аттестаты школьникам в Энергодаре. Он обратился к ребятам с напутственным словом, отметив, что перед современной молодежью открываются большие возможности", – говорится в сообщении.Отмечается, что одним из пунктов программы рабочей поездки также стала передача книг и учебной литературы в библиотеки школ Энергодара."Договорились с местными властями, что школы и колледжи Энергодара тоже пройдут аккредитацию. В плановом порядке будем решать все возникающие вопросы", – подчеркнул глава Минпросвещения России, добавив, что важно обеспечить высокое качество образования.Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аккредитацию, среди первых образовательных организаций - Мелитопольский многопрофильный колледж.
https://ria.ru/20220709/yazyk-1801458352.html
запорожская область
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, запорожская область, энергодар, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
11:18 10.07.2022 (обновлено: 11:19 10.07.2022)
Глава Минпросвещения России вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре
Глава Минпросвещения России Кравцов вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре