https://ria.ru/20220710/attestaty-1801512838.html

Глава Минпросвещения России вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре

Глава Минпросвещения России вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре - РИА Новости, 10.07.2022

Глава Минпросвещения России вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил аттестаты школьникам Запорожской области, сообщается в пресс-релизе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T11:18

2022-07-10T11:18

2022-07-10T11:19

специальная военная операция на украине

образование - общество

запорожская область

энергодар

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794541468_0:97:2000:1223_1920x0_80_0_0_ac7a84ea2b3589546222b8b5e8487df4.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил аттестаты школьникам Запорожской области, сообщается в пресс-релизе Минпросвещения РФ."В ходе рабочей поездки по освобожденным территориям Запорожской области Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов вручил аттестаты школьникам в Энергодаре. Он обратился к ребятам с напутственным словом, отметив, что перед современной молодежью открываются большие возможности", – говорится в сообщении.Отмечается, что одним из пунктов программы рабочей поездки также стала передача книг и учебной литературы в библиотеки школ Энергодара."Договорились с местными властями, что школы и колледжи Энергодара тоже пройдут аккредитацию. В плановом порядке будем решать все возникающие вопросы", – подчеркнул глава Минпросвещения России, добавив, что важно обеспечить высокое качество образования.Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аккредитацию, среди первых образовательных организаций - Мелитопольский многопрофильный колледж.

https://ria.ru/20220709/yazyk-1801458352.html

запорожская область

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, запорожская область, энергодар, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)