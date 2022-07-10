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Глава Минпросвещения России вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре - РИА Новости, 10.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Глава Минпросвещения России вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре
Глава Минпросвещения России вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре - РИА Новости, 10.07.2022
Глава Минпросвещения России вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил аттестаты школьникам Запорожской области, сообщается в пресс-релизе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:18
2022-07-10T11:19
специальная военная операция на украине
образование - общество
запорожская область
энергодар
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил аттестаты школьникам Запорожской области, сообщается в пресс-релизе Минпросвещения РФ."В ходе рабочей поездки по освобожденным территориям Запорожской области Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов вручил аттестаты школьникам в Энергодаре. Он обратился к ребятам с напутственным словом, отметив, что перед современной молодежью открываются большие возможности", – говорится в сообщении.Отмечается, что одним из пунктов программы рабочей поездки также стала передача книг и учебной литературы в библиотеки школ Энергодара."Договорились с местными властями, что школы и колледжи Энергодара тоже пройдут аккредитацию. В плановом порядке будем решать все возникающие вопросы", – подчеркнул глава Минпросвещения России, добавив, что важно обеспечить высокое качество образования.Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аккредитацию, среди первых образовательных организаций - Мелитопольский многопрофильный колледж.
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запорожская область
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образование - общество, запорожская область, энергодар, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
11:18 10.07.2022 (обновлено: 11:19 10.07.2022)
 
Глава Минпросвещения России вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре

Глава Минпросвещения России Кравцов вручил аттестаты выпускникам школ в Энергодаре

© Фото : Минпросвещения РоссииМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : Минпросвещения России
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил аттестаты школьникам Запорожской области, сообщается в пресс-релизе Минпросвещения РФ.
"В ходе рабочей поездки по освобожденным территориям Запорожской области Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов вручил аттестаты школьникам в Энергодаре. Он обратился к ребятам с напутственным словом, отметив, что перед современной молодежью открываются большие возможности", – говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из пунктов программы рабочей поездки также стала передача книг и учебной литературы в библиотеки школ Энергодара.
"Договорились с местными властями, что школы и колледжи Энергодара тоже пройдут аккредитацию. В плановом порядке будем решать все возникающие вопросы", – подчеркнул глава Минпросвещения России, добавив, что важно обеспечить высокое качество образования.
Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аккредитацию, среди первых образовательных организаций - Мелитопольский многопрофильный колледж.
Выпускник держит аттестат о среднем общем образовании образца РФ в общеобразовательной школе № 15 в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеОбразование - ОбществоЗапорожская областьЭнергодарСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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